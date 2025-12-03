IND vs SA Live Score: हैट्रिक चौके जड़कर आउट हुए रोहित, भारत को बड़ा झटका, यशस्वी-कोहली क्रीज पर

India vs South Africa 2nd ODI Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. रांची में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिनर कुलदीप यादव मैच के हीरो बने थे.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वनडे इंटरनेशनल में ये लगातार 20वीं बार है जब टीम इंडिया के पक्ष में सिक्का नहीं गिरा है. भारत ने इस फॉर्मेट में आखिरी टॉस 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीता था.