IND vs SA Live Score: हैट्रिक चौके जड़कर आउट हुए रोहित, भारत को बड़ा झटका, यशस्वी-कोहली क्रीज पर

IND vs SA Live Score: रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वनडे इंटरनेशनल में ये लगातार 20वीं बार है जब टीम इंडिया के पक्ष में सिक्का नहीं गिरा है. भारत ने इस फॉर्मेट में आखिरी टॉस 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीता था.
India vs South Africa 2nd ODI Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. रांची में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिनर कुलदीप यादव मैच के हीरो बने थे.
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
IND vs SA Live Score: हैट्रिक चौके जड़कर आउट हुए रोहित, भारत को बड़ा झटका, यशस्वी-कोहली क्रीज पर
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को बड़ा झटका लगा. रोहित शर्मा चौके की हैट्रिक लगाकर आउट हुए. हिटमैन ने 8 गेंदों पर 14 रन बनाए. फिलहाल क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और पिछले मैच के शतकवीर विराट कोहली हैं.
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की खराब गेंदबाजी
भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में पहले गेंदबाजी कर रही साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत के दो ओवर में 12 एक्स्ट्रा दे दिए हैं. यशस्वी जायसवाल ने चौके से पारी का आगाज किया. भारत का स्कोर- 3 ओवर में 24/0
IND vs SA Live Score: देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: क्विंटन डी कॉक (WK), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (C), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी
रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वनडे इंटरनेशनल में ये लगातार 20वीं बार है जब टीम इंडिया के पक्ष में सिक्का नहीं गिरा है. भारत ने इस फॉर्मेट में आखिरी टॉस 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीता था.
India vs South Africa Live Score: रायपुर में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
भारत ने रायपुर में अभी तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला है और उसमें टीम इंडिया को जीत मिली है. T20I की बात करें तो इस ग्राउंड पर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच हुआ है और उसमें भारत को 20 रनों से जीत मिली थी. अब तक इस ग्राउंड पर टीम इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं खेली है. इस तरह भारत यहां तीसरी बार कोई इंटरनेशनल मैच खेलेगा. अब देखना है कि इस मुकाबले में भारत के दो दिग्गज रोहित और विराट कैसा प्रदर्शन करते हैं.
India vs South Africa Live Score: रायपुर में थोड़ी देर में टॉस
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. रांची में खेले गए पहले एकदिवसीय मैच में भारत ने प्रोटियाज को 17 रनों से हराया था. भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे की हर अपडेट्स के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ.