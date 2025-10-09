India W vs South Africa W LIVE: वर्ल्ड कप में भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, बारिश के कारण टॉस में देरी

​India vs South Africa Live Score, Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप के 10वें मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बारिश के कारण अब तक टॉस नहीं हो पाया है. महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. वहीं, साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट हैं.

भारत का टूर्नामेंट में यह तीसरा मुकाबला है. उसने अपने पहले मैच में श्रीलंका और दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था. उसके 2 मैचों में 4 अंक हैं और वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है.दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने अब तक 2 मैच खेले हैं. उसे एक में जीत और एक में हार मिली है. अफ्रीकी टीम को पहले मैच में इंग्लैंड ने परास्त किया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में उसने वापसी की और न्यूजीलैंड को परास्त कर दिया.

टूर्नामेंट के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं

साउथ अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिजान कैप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शंगासे, काराबो मेसो, एनेरी डर्कसन.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, क्रांति गौड़, रेनुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव.