IND vs SL 1st Test Live: गॉल टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने डाला खलल, क्या आज पडिक्कल का दोहरा शतक होगा पूरा?

गॉल से ताजा अपडेट सामने आ रहा है. अब पिच से कवर हटाए जा रहे हैं. 20 मिनट पहले के मुकाबले मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है. ग्राउंड स्टाफ के सभी सदस्य हालात पर नजर रखे हुए है.
भारत ने इससे पहले शनिवार को देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक के दम पर 73 ओवर में 288/2 का मजबूत स्कोर बनाया था. देवदत्त पडिक्कल ने 178 गेंदों पर नाबाद 131 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान केएल राहुल का अच्छा साथ मिला. केएल राहुल ने शानदार 77 रन बनाए. हालांकि, फोरआर्म में ऐंठन के कारण उन्हें 'रिटायर हर्ट' होना पड़ा. यशस्वी जायसवाल एक कन्फ्यूजन के कारण 32 रन पर रन-आउट हो गए, जबकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल 16 रन पर आउट हो गए. पहले दिन का खेल खत्म होने पर पडिक्कल के साथ ऋषभ पंत 27 रन पर नाबाद थे.
गॉल में सुबह के समय बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी और 130 लोगों की ग्राउंड स्टाफ टीम ने कवर हटाना शुरू किया, लेकिन फिर से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे जल्दी खेल शुरू होने की उम्मीदें खत्म हो गईं और पहला सेशन पूरी तरह से धुल गया. दिन के बाकी समय के लिए मौसम खराब रहने का अनुमान है, इसलिए मौसम साफ होने के बाद आउटफील्ड को सुखाने और खेलने की जगह को तैयार करने का काम ग्राउंड्समैन के लिए बहुत मुश्किल होगा.
खेल सुबह 9:45 बजे शुरू होना था, जो तय समय सुबह 10 बजे से 15 मिनट पहले था ताकि पहले दिन खराब मौसम के कारण छूटे ओवरों की भरपाई की जा सके. BCCI ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट किया था, 'गॉल में बारिश के कारण दूसरे दिन खेल शुरू होने में देरी हुई है.'
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन लगातार बारिश के कारण अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई है. मैच दोबारा कब शुरू होगा यह मौसम और आउटफील्ड के तैयार होने पर निर्भर करेगा. तटीय शहर गॉल में सुबह-सुबह बारिश हुई, जिसके कारण पूरे मैदान को कवर से ढक दिया गया था.
India vs Sri Lanka 1st Test, Day 2 Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. बारिश के कारण दूसरे दिन के खेल के पहले सेशन में अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी है. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने अभी तक अपनी पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की है. भारत ने गॉल टेस्ट में अपनी पहली पारी में अभी तक 73 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 288 रन बना लिए हैं. फिलहाल देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं.
प्लेइंग इलेवन
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
श्रीलंका: लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.