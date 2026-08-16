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IND vs SL 1st Test Live: गॉल टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने डाला खलल, क्या आज पडिक्कल का दोहरा शतक होगा पूरा?

IND vs SL 1st Test, Day 2 Live Updates: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने हैं. दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. गॉल टेस्ट का आज दूसरा दिन है और बारिश के कारण खेल अभी नहीं शुरू नहीं हो पाया है.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 16, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:18 PM IST
IND vs SL 1st Test Live: गॉल टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने डाला खलल, क्या आज पडिक्कल का दोहरा शतक होगा पूरा?
Image Credit: IND vs SL 1st Test, Day 2 Live Score (AI Generated Image)
16 August 2026 01:16 PM (IST)

IND vs SL, Live Cricket Score, 1st Test Day 2: पिच से कवर हटाए जा रहे

गॉल से ताजा अपडेट सामने आ रहा है. अब पिच से कवर हटाए जा रहे हैं. 20 मिनट पहले के मुकाबले मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है. ग्राउंड स्टाफ के सभी सदस्य हालात पर नजर रखे हुए है.

16 August 2026 12:50 PM (IST)

IND vs SL, Live Cricket Score, 1st Test Day 2: भारत का स्कोर 73 ओवर में 2882

भारत ने इससे पहले शनिवार को देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक के दम पर 73 ओवर में 288/2 का मजबूत स्कोर बनाया था. देवदत्त पडिक्कल ने 178 गेंदों पर नाबाद 131 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान केएल राहुल का अच्छा साथ मिला. केएल राहुल ने शानदार 77 रन बनाए. हालांकि, फोरआर्म में ऐंठन के कारण उन्हें 'रिटायर हर्ट' होना पड़ा. यशस्वी जायसवाल एक कन्फ्यूजन के कारण 32 रन पर रन-आउट हो गए, जबकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल 16 रन पर आउट हो गए. पहले दिन का खेल खत्म होने पर पडिक्कल के साथ ऋषभ पंत 27 रन पर नाबाद थे.

16 August 2026 12:48 PM (IST)

IND vs SL, Live Cricket Score, 1st Test Day 2: दिन के बाकी समय के लिए मौसम खराब रहने का अनुमान

गॉल में सुबह के समय बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी और 130 लोगों की ग्राउंड स्टाफ टीम ने कवर हटाना शुरू किया, लेकिन फिर से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे जल्दी खेल शुरू होने की उम्मीदें खत्म हो गईं और पहला सेशन पूरी तरह से धुल गया. दिन के बाकी समय के लिए मौसम खराब रहने का अनुमान है, इसलिए मौसम साफ होने के बाद आउटफील्ड को सुखाने और खेलने की जगह को तैयार करने का काम ग्राउंड्समैन के लिए बहुत मुश्किल होगा.

16 August 2026 12:47 PM (IST)

IND vs SL, Live Cricket Score, 1st Test Day 2: सुबह 9:45 बजे शुरू होना था मैच

खेल सुबह 9:45 बजे शुरू होना था, जो तय समय सुबह 10 बजे से 15 मिनट पहले था ताकि पहले दिन खराब मौसम के कारण छूटे ओवरों की भरपाई की जा सके. BCCI ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट किया था, 'गॉल में बारिश के कारण दूसरे दिन खेल शुरू होने में देरी हुई है.'

 

16 August 2026 12:44 PM (IST)

IND vs SL, Live Cricket Score, 1st Test Day 2: गॉल टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने डाला खलल

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन लगातार बारिश के कारण अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई है. मैच दोबारा कब शुरू होगा यह मौसम और आउटफील्ड के तैयार होने पर निर्भर करेगा. तटीय शहर गॉल में सुबह-सुबह बारिश हुई, जिसके कारण पूरे मैदान को कवर से ढक दिया गया था.

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About the Author

Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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