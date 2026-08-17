IND vs SL 1st Test Live: भारत ने पहली पारी में बनाए 462 रन, सिराज ने चटकाया श्रीलंका का पहला विकेट

IND vs SL 1st Test, Day-3 Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट का आज तीसरा दिन है. शुरुआती दोनों दिनों में बारिश ने खेल पर खलल डाला है. दूसरे दिन सिर्फ 43 ओवर का खेल हो सका और भारत ने 172 रन और जोड़े. दूसरे दिन के स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए हैं. फिलहाल कुलदीप यादव (12 रन) और प्रसिद्ध कृष्णा (01 रन) बनाकर खेल रहे हैं. टीम इंडिया चाहेगी कि ये दोनों खिलाड़ी कम से कम 40 रन और जोड़ सके, जिससे भारत पहली पारी में 500 रनों का पहाड़ खड़ा करने में कामयाब हो जाए.