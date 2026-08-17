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IND vs SL 1st Test Live: भारत ने पहली पारी में बनाए 462 रन, सिराज ने चटकाया श्रीलंका का पहला विकेट

India vs Sri Lanka Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन है. दूसरे दिन बारिश की वजह से सिर्फ 43 ओवर का खेल हो सका. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बना लिए हैं. फिलहाल कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा क्रीज पर हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 17, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:03 AM IST
IND vs SL 1st Test Live: भारत ने पहली पारी में बनाए 462 रन, सिराज ने चटकाया श्रीलंका का पहला विकेट
Image Credit: IND vs SL 1st Test Day 3 Live Score (BCCI)
17 August 2026 09:15 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-3 Live Score: अब तक का लेखा-जोखा

  • भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.
  • पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 73 ओवर में 2 विकेट खोकर 288 रन बनाए.
  • केएल राहुल पहले दिन 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा.
  • शुभमन गिल 16 रन और ऋषभ पंत 39 रन बनाकर आउट हुए. दूसरे दिन केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन 82 रन पर आउट हो गए.
  • देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेली. ध्रुव जुरेल ने भी 51 रनों का योगदान दिया.
  • दूसरे दिन बारिश की वजह से सिर्फ 43 ओवर का खेल हो सका, जिसमें भारत ने 8 विकेट खोकर 172 रन जोड़े.
  • दूसरे दिन के स्टंप्स तक भारत का स्कोर- 460/9, कुलदीप यादव (12 रन) और प्रसिद्ध कृष्णा (01 रन).
  • श्रीलंका की तरफ से प्रभाथ जयसूर्या ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए हैं. डेब्यूटेंट केशरा नुवानथा को 3 सफलता मिली है.

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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