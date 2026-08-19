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IND vs SL Test Live Score: भारतीय गेंदबाजों के सामने चट्टान बने श्रीलंका के कप्तान, जड़ा अर्धशतक, सोनल भी डटे

India vs Sri Lanka 1st Test Live Updates: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में मेजबान ने 84 रन पर 4 विकेट खो दिए हैं. टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 19, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:53 AM IST
IND vs SL Test Live Score: भारतीय गेंदबाजों के सामने चट्टान बने श्रीलंका के कप्तान, जड़ा अर्धशतक, सोनल भी डटे
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 5वां दिन लाइव अपडेट्स
19 August 2026 10:52 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: सोनल दिनुशा ने जड़ी फिफ्टी

गॉल टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़ने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा दूसरी इनिंग में भी भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर छक्का जड़कर अर्धशतक जड़ा.

19 August 2026 10:48 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: धनंजय डी सिल्वा ने जड़ा अर्धशतक

गॉल टेस्ट के आखिरी दिन का खेल जारी है. भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है, लेकिन उनके सामने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा चट्टान बनकर खड़े हैं. उन्होंने पचास रन का आंकड़ा पार कर लिया है. दूसरे छोर पर सोनल दिनुशा भी फिफ्टी के करीब हैं. भारत को अभी भी आज के पहले विकेट की तलाश है. श्रीलंका ने दूसरी पारी में 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 130 रन बना लिए हैं.

19 August 2026 10:12 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: 40 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 96-4

गॉल टेस्ट के 5वें दिन का आगाज हो चुका है. क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि धूप निकली हुई है और फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है. 372 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 40 ओवर में 96 रन बना लिए हैं. फिलहाल कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर हैं. भारतीय गेंदबाज आज के दिन की पहली सफलता की तलाश में हैं.

19 August 2026 09:50 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: सोनल दिनुशा फिर देंगे शुभमन को टेंशन

भारत और जीत के बीच श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सोनल दिनुशा खड़े हैं. सोनल ने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा था. दूसरी पारी में भी वो बाकी बल्लेबाजों की तुलना में काफी बेहतर दिखे. चौथे दिन के स्टंप्स तक सोनल ने 25 रन बनाए थे. पहली इनिंग में फ्लॉप होने वाले श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा भी दूसरी पारी में सेट हो गए हैं. 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों को जल्द से जल्द इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़नी होगी.

19 August 2026 09:42 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: 5वें दिन की पिच रिपोर्ट

गॉल में सुबह का मौसम उमस भरा है. पिच के मामले में पांचवां दिन बहुत अलग है. आम तौर पर, गॉल की पिच पांचवें दिन ऐसी दिखती है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा खराब है. पिच पर खुरदरी जगहें (रफ पैच) बन गई हैं. ऐसी जगहें पिच के दोनों तरफ दिख रही हैं. यहीं पर यह बहुत खतरनाक हो जाती है. लेकिन इस पिच पर जो दिख रहा है, वह बहुत अलग है. गुड लेंथ पर, स्टंप्स की सीध में, पिच पर कई गड्ढे या ऊबड़-खाबड़ जगहें हैं. यही बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है. जब गेंद इन गड्ढों पर पड़ती है, तो तेजी से निकलती है. जब नहीं पड़ती, तो धीमी गति से घूमती है, जैसा कि हम आम तौर पर देखते हैं. इसीलिए बल्लेबाज हमेशा अंदाज़ाजा लगाने की कोशिश करते रहे हैं. लेकिन कुछ मौकों पर, जब गेंद नरम हो जाती है और बल्लेबाज क्रीज पर जम जाते हैं, तो उन्होंने अपने डिफेंस पर भरोसा किया है और गेंदबाजी को साधारण बना दिया है. एक और हैरान करने वाली बात यह है कि तेज गेंदबाज कितने असरदार रहे हैं. उन्होंने ही अपनी मेहनत और अलग-अलग लाइन और लेंथ से टीम को सफलता दिलाई है. तो यहां गेंद की गति में बदलाव देखने को मिल रहा है. श्रीलंका के पास छह विकेट बचे हैं. भारत को 288 रन बचाने हैं. मुझे लगता है कि उनके पास काफी समय है. टेस्ट मैच में औसतन 318 ओवर फेंके जाते हैं. हम उससे 39 ओवर पीछे हैं. तो उस हिसाब से, हमने बहुत ज्यादा समय भी नहीं गंवाया है. खैर, क्या श्रीलंका टिक पाएगा? मुझे लगता है कि शुरुआती आधा घंटा बहुत अहम है. अगर वे इसे पार कर लेते हैं, तो शायद वे खेल को दोपहर के सेशन तक ले जा पाएंगे.- क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर रसेल अरनॉल्ड

 

19 August 2026 09:30 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: अब तक का लेखा-जोखा

  • भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.
  • पहली पारी में भारत ने 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
  • देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका, 167 रनों की शानदार पारी खेली.
  • केएल राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया.
  • पहली पारी में श्रीलंकाई टीम 284 रनों पर ढेर हो गई.
  • सोनल और डिकवेला के बीच छठे विकेट के लिए 146 रनों की साझेदारी हुई.
  • सोनल दिनुशा ने 100 रन और निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए.
  • भारत की तरफ से पहली पारी में मानव सुथार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट झटके.
  • भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की लीड मिली.
  • दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 193 रन बनाए.
  • ऋषभ पंत ने 66 रन और पडिक्कल ने 44 रनों का योगदान दिया.
  • श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में उन्होंने चौथे दिन के स्टंप्स तक 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए.
19 August 2026 09:15 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: गॉल में आज कैसा रहेगा मौसम?

AccuWeather के अनुसार, 19 अगस्त यानी भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट के आखिरी दिन अधिकतर समय तक बारिश होने की आशंका जताई गई है. काले बादल दिनभर छाए रहेंगे. तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. आइए देखते हैं कि 19 अगस्त को गॉल में मौसम कैसा रहेगा.

सुबह 9 बजे- 39 प्रतिशत बारिश का अनुमान
सुबह 11 बजे- 52 प्रतिशत बारिश का अनुमान
दोपहर 01 बजे- 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान
दोपहर 03 बजे- 20 प्रतिशत बारिश का अनुमान
शाम 5 बजे- 20 प्रतिशत बारिश का अनुमान
शाम 6 बजे- 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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