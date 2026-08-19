IND vs SL Test Live Score: भारतीय गेंदबाजों के सामने चट्टान बने श्रीलंका के कप्तान, जड़ा अर्धशतक, सोनल भी डटे

गॉल में सुबह का मौसम उमस भरा है. पिच के मामले में पांचवां दिन बहुत अलग है. आम तौर पर, गॉल की पिच पांचवें दिन ऐसी दिखती है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा खराब है. पिच पर खुरदरी जगहें (रफ पैच) बन गई हैं. ऐसी जगहें पिच के दोनों तरफ दिख रही हैं. यहीं पर यह बहुत खतरनाक हो जाती है. लेकिन इस पिच पर जो दिख रहा है, वह बहुत अलग है. गुड लेंथ पर, स्टंप्स की सीध में, पिच पर कई गड्ढे या ऊबड़-खाबड़ जगहें हैं. यही बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है. जब गेंद इन गड्ढों पर पड़ती है, तो तेजी से निकलती है. जब नहीं पड़ती, तो धीमी गति से घूमती है, जैसा कि हम आम तौर पर देखते हैं. इसीलिए बल्लेबाज हमेशा अंदाज़ाजा लगाने की कोशिश करते रहे हैं. लेकिन कुछ मौकों पर, जब गेंद नरम हो जाती है और बल्लेबाज क्रीज पर जम जाते हैं, तो उन्होंने अपने डिफेंस पर भरोसा किया है और गेंदबाजी को साधारण बना दिया है. एक और हैरान करने वाली बात यह है कि तेज गेंदबाज कितने असरदार रहे हैं. उन्होंने ही अपनी मेहनत और अलग-अलग लाइन और लेंथ से टीम को सफलता दिलाई है. तो यहां गेंद की गति में बदलाव देखने को मिल रहा है. श्रीलंका के पास छह विकेट बचे हैं. भारत को 288 रन बचाने हैं. मुझे लगता है कि उनके पास काफी समय है. टेस्ट मैच में औसतन 318 ओवर फेंके जाते हैं. हम उससे 39 ओवर पीछे हैं. तो उस हिसाब से, हमने बहुत ज्यादा समय भी नहीं गंवाया है. खैर, क्या श्रीलंका टिक पाएगा? मुझे लगता है कि शुरुआती आधा घंटा बहुत अहम है. अगर वे इसे पार कर लेते हैं, तो शायद वे खेल को दोपहर के सेशन तक ले जा पाएंगे.- क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर रसेल अरनॉल्ड