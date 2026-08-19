IND vs SL Test Live Score: भारतीय गेंदबाजों के सामने चट्टान बने श्रीलंका के कप्तान, जड़ा अर्धशतक, सोनल भी डटे

गॉल टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़ने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा दूसरी इनिंग में भी भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर छक्का जड़कर अर्धशतक जड़ा.
गॉल टेस्ट के आखिरी दिन का खेल जारी है. भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है, लेकिन उनके सामने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा चट्टान बनकर खड़े हैं. उन्होंने पचास रन का आंकड़ा पार कर लिया है. दूसरे छोर पर सोनल दिनुशा भी फिफ्टी के करीब हैं. भारत को अभी भी आज के पहले विकेट की तलाश है. श्रीलंका ने दूसरी पारी में 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 130 रन बना लिए हैं.
गॉल टेस्ट के 5वें दिन का आगाज हो चुका है. क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि धूप निकली हुई है और फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है. 372 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 40 ओवर में 96 रन बना लिए हैं. फिलहाल कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर हैं. भारतीय गेंदबाज आज के दिन की पहली सफलता की तलाश में हैं.
भारत और जीत के बीच श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सोनल दिनुशा खड़े हैं. सोनल ने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा था. दूसरी पारी में भी वो बाकी बल्लेबाजों की तुलना में काफी बेहतर दिखे. चौथे दिन के स्टंप्स तक सोनल ने 25 रन बनाए थे. पहली इनिंग में फ्लॉप होने वाले श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा भी दूसरी पारी में सेट हो गए हैं. 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों को जल्द से जल्द इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़नी होगी.
गॉल में सुबह का मौसम उमस भरा है. पिच के मामले में पांचवां दिन बहुत अलग है. आम तौर पर, गॉल की पिच पांचवें दिन ऐसी दिखती है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा खराब है. पिच पर खुरदरी जगहें (रफ पैच) बन गई हैं. ऐसी जगहें पिच के दोनों तरफ दिख रही हैं. यहीं पर यह बहुत खतरनाक हो जाती है. लेकिन इस पिच पर जो दिख रहा है, वह बहुत अलग है. गुड लेंथ पर, स्टंप्स की सीध में, पिच पर कई गड्ढे या ऊबड़-खाबड़ जगहें हैं. यही बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है. जब गेंद इन गड्ढों पर पड़ती है, तो तेजी से निकलती है. जब नहीं पड़ती, तो धीमी गति से घूमती है, जैसा कि हम आम तौर पर देखते हैं. इसीलिए बल्लेबाज हमेशा अंदाज़ाजा लगाने की कोशिश करते रहे हैं. लेकिन कुछ मौकों पर, जब गेंद नरम हो जाती है और बल्लेबाज क्रीज पर जम जाते हैं, तो उन्होंने अपने डिफेंस पर भरोसा किया है और गेंदबाजी को साधारण बना दिया है. एक और हैरान करने वाली बात यह है कि तेज गेंदबाज कितने असरदार रहे हैं. उन्होंने ही अपनी मेहनत और अलग-अलग लाइन और लेंथ से टीम को सफलता दिलाई है. तो यहां गेंद की गति में बदलाव देखने को मिल रहा है. श्रीलंका के पास छह विकेट बचे हैं. भारत को 288 रन बचाने हैं. मुझे लगता है कि उनके पास काफी समय है. टेस्ट मैच में औसतन 318 ओवर फेंके जाते हैं. हम उससे 39 ओवर पीछे हैं. तो उस हिसाब से, हमने बहुत ज्यादा समय भी नहीं गंवाया है. खैर, क्या श्रीलंका टिक पाएगा? मुझे लगता है कि शुरुआती आधा घंटा बहुत अहम है. अगर वे इसे पार कर लेते हैं, तो शायद वे खेल को दोपहर के सेशन तक ले जा पाएंगे.- क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर रसेल अरनॉल्ड
AccuWeather के अनुसार, 19 अगस्त यानी भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट के आखिरी दिन अधिकतर समय तक बारिश होने की आशंका जताई गई है. काले बादल दिनभर छाए रहेंगे. तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. आइए देखते हैं कि 19 अगस्त को गॉल में मौसम कैसा रहेगा.
सुबह 9 बजे- 39 प्रतिशत बारिश का अनुमान
सुबह 11 बजे- 52 प्रतिशत बारिश का अनुमान
दोपहर 01 बजे- 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान
दोपहर 03 बजे- 20 प्रतिशत बारिश का अनुमान
शाम 5 बजे- 20 प्रतिशत बारिश का अनुमान
शाम 6 बजे- 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान
IND vs SL 1st Test, Day-5 Live Score: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर है. 372 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए. भारत की तरफ से दूसरी पारी में अब तक मानव सुथार ने 2, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट चटकाए हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने स्कोरबोर्ड पर 462 रनों का विशाल टोटल खड़ा किया था, जिसके जवाब में श्रीलंकन टीम 284 रनों पर सिमट गई और भारत को 178 रनों की बढ़त मिली. टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग में 193 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा.