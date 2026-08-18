IND vs SL 1st Test Live: चौथे दिन भारत की खराब शुरुआत, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट

श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब पहुंच चुकी टीम इंडिया ये दुआ करेगी कि अगले दो दिन मौसम उनका दुश्मन ना बने. हालांकि, भारतीय फैंस के लिए चिंताजनक खबर है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (18 अगस्त) को गॉल में अधिकतर समय बारिश होने की आशंका जताई गई है. पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन तीसरे सेशन में बारिश फिर खलल डाल सकती है. पहली पारी में 178 रनों की बढ़त मिलने के बाद टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, लेकिन बारिश उनका खेल बिगाड़ सकती है.

समय के अनुसार बारिश का अनुमान

सुबह 9 बजे: 45 प्रतिशत

सुबह 11:30 बजे: 30 प्रतिशत

दोपहर 1:30 बजे: 27 प्रतिशत

दोपहर 3:30: 34 प्रतिशत

शाम 5:30 बजे: 47 प्रतिशत

शाम 6:30 बजे: 30 प्रतिशत