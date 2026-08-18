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IND vs SL 1st Test Live: चौथे दिन भारत की खराब शुरुआत, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट

India vs Sri Lanka Live Updates: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में जारी टेस्ट का आज चौथा दिन है. पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद टीम इंडिया ने श्रीलंका को 284 रनों पर समेत दिया. भारत को 178 रनों की बढ़त मिली है. चौथे दिन टीम इंडिया इस बढ़त को तेजी से बढ़ाना चाहेगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:54 AM IST
IND vs SL 1st Test Live: चौथे दिन भारत की खराब शुरुआत, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट चौथा दिन लाइव स्कोर
18 August 2026 09:50 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-4 Live Score: बिना खाता खोले आउट हुए यशस्वी जायसवाल

भारत के लिए चौथे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है. यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी के पहले ओवर में ही कुमारा की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. यशस्वी ने पहली पारी में 32 रन बनाए थे. फिलहाल केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर हैं. 

18 August 2026 09:15 AM (IST)

IND vs SL 1st Test, Day-4 Live Score: बारिश बिगाड़ सकता है भारत का खेल

श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब पहुंच चुकी टीम इंडिया ये दुआ करेगी कि अगले दो दिन मौसम उनका दुश्मन ना बने. हालांकि, भारतीय फैंस के लिए चिंताजनक खबर है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (18 अगस्त) को गॉल में अधिकतर समय बारिश होने की आशंका जताई गई है. पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन तीसरे सेशन में बारिश फिर खलल डाल सकती है. पहली पारी में 178 रनों की बढ़त मिलने के बाद टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, लेकिन बारिश उनका खेल बिगाड़ सकती है.

समय के अनुसार बारिश का अनुमान

सुबह 9 बजे: 45 प्रतिशत
सुबह 11:30 बजे: 30 प्रतिशत
दोपहर 1:30 बजे: 27 प्रतिशत
दोपहर 3:30: 34 प्रतिशत
शाम 5:30 बजे: 47 प्रतिशत
शाम 6:30 बजे: 30 प्रतिशत

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Ind vs SL

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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