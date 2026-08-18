IND vs SL 1st Test Live: चौथे दिन भारत की खराब शुरुआत, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट

भारत के लिए चौथे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है. यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी के पहले ओवर में ही कुमारा की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. यशस्वी ने पहली पारी में 32 रन बनाए थे. फिलहाल केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर हैं.
श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब पहुंच चुकी टीम इंडिया ये दुआ करेगी कि अगले दो दिन मौसम उनका दुश्मन ना बने. हालांकि, भारतीय फैंस के लिए चिंताजनक खबर है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (18 अगस्त) को गॉल में अधिकतर समय बारिश होने की आशंका जताई गई है. पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन तीसरे सेशन में बारिश फिर खलल डाल सकती है. पहली पारी में 178 रनों की बढ़त मिलने के बाद टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, लेकिन बारिश उनका खेल बिगाड़ सकती है.
समय के अनुसार बारिश का अनुमान
सुबह 9 बजे: 45 प्रतिशत
सुबह 11:30 बजे: 30 प्रतिशत
दोपहर 1:30 बजे: 27 प्रतिशत
दोपहर 3:30: 34 प्रतिशत
शाम 5:30 बजे: 47 प्रतिशत
शाम 6:30 बजे: 30 प्रतिशत
IND vs SL 1st Test, Day-4 Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे टेस्ट का आज चौथा दिन है. मैच के लिहाज से देखें तो आज का दिन बहुत अहम है. दोनों टीमों ने एक-एक पारी खेल ली है. फिलहाल पलड़ा भारत का भारी है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 284 रन ही बना सकी और भारत को 178 रनों की बढ़त मिली है. चौथे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी का आगाज करेगी और तेजी से रन बनाकर श्रीलंका के सामने विशाल लक्ष्य रखना चाहेगी.