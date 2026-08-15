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IND vs SL Live Score: भारत का 600वां टेस्ट, गॉल में श्रीलंका से मुकाबला, मैदान पर इन 11 खिलाड़ियों को उतारेंगे गंभीर?

IND vs SL 1st Test Live Updates: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया अपने 600वें टेस्ट को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेगी. भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से मुकाबला शुरू होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 15, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:12 AM IST
IND vs SL Live Score: भारत का 600वां टेस्ट, गॉल में श्रीलंका से मुकाबला, मैदान पर इन 11 खिलाड़ियों को उतारेंगे गंभीर?
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट लाइव अपडेट्स
15 August 2026 09:11 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: गॉल में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

तापमान: अधिकतम 30°C (ह्यूमिडिटी के कारण 36°C जैसा महसूस होगा) / न्यूनतम 28°C
दिन के हालात: बीच-बीच में आंधी-तूफान और कहीं-कहीं बारिश (शुरुआत में बारिश की संभावना लगभग 55%–65%).
रात के हालात: हल्की बारिश या बादल छाए रहेंगे.
ह्यूमिडिटी: ज्यादा, लगभग 76% से 80%.
हवा: पश्चिम से लगभग 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से

15 August 2026 09:11 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: गॉल में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

तापमान: अधिकतम 30°C (ह्यूमिडिटी के कारण 36°C जैसा महसूस होगा) / न्यूनतम 28°C
दिन के हालात: बीच-बीच में आंधी-तूफान और कहीं-कहीं बारिश (शुरुआत में बारिश की संभावना लगभग 55%–65%).
रात के हालात: हल्की बारिश या बादल छाए रहेंगे.
ह्यूमिडिटी: ज्यादा, लगभग 76% से 80%.
हवा: पश्चिम से लगभग 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से

15 August 2026 08:30 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: गॉल की पिच का मिजाज कैसा रहेगा?

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आम तौर पर शुरुआती दो दिनों में बल्लेबाजों के लिए अच्छी होती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह स्पिनरों के लिए बहुत मददगार हो जाती है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और बड़ा स्कोर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पर तीसरी और चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है.

15 August 2026 08:17 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: गॉल में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड मिलाजुला रहा है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक 5 टेस्ट खेले हैं. दो मैचों में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने गॉल में आखिरी टेस्ट 2017 में खेला था. विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया को उस मैच में 304 रनों से जीत मिली थी.

15 August 2026 08:13 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. यहां पलड़ा भारत का भारी रहा है. टीम इंडिया को 22 मैचों में जीत मिली है, जबकि श्रीलंका के नाम 7 मुकाबले रहे हैं. 17 मैच ड्रॉ रहे. श्रीलंका ने ये सातों मुकाबले अपने घर पर ही जीते हैं.

 

15 August 2026 08:08 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: भारत और श्रीलंका का स्क्वॉड

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकीब नबी, सरफराज खान

श्रीलंका का स्क्वॉड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका

15 August 2026 08:04 AM (IST)

India vs Sri Lanka, Live Cricket Score, 1st Test Day 1: श्रीलंका में टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए श्रीलंका को उनके घर पर हराना आसान नहीं होगा. WTC के लिहाज से देखें तो ये शृंखला भारत के लिए काफी अहम है. भारतीय टीम फिलहाल रैंकिंग में 5वें स्थान पर है. अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को बाकी बचे 9 मैचों में से कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे. पिछले साल टेस्ट में टीम इंडिया का हाल बुरा रहा था. साउथ अफ्रीका ने भारत को उनके घर पर पटखनी दी थी.

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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