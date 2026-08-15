IND vs SL Live Score: भारत का 600वां टेस्ट, गॉल में श्रीलंका से मुकाबला, मैदान पर इन 11 खिलाड़ियों को उतारेंगे गंभीर?

तापमान: अधिकतम 30°C (ह्यूमिडिटी के कारण 36°C जैसा महसूस होगा) / न्यूनतम 28°C
दिन के हालात: बीच-बीच में आंधी-तूफान और कहीं-कहीं बारिश (शुरुआत में बारिश की संभावना लगभग 55%–65%).
रात के हालात: हल्की बारिश या बादल छाए रहेंगे.
ह्यूमिडिटी: ज्यादा, लगभग 76% से 80%.
हवा: पश्चिम से लगभग 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से
तापमान: अधिकतम 30°C (ह्यूमिडिटी के कारण 36°C जैसा महसूस होगा) / न्यूनतम 28°C
दिन के हालात: बीच-बीच में आंधी-तूफान और कहीं-कहीं बारिश (शुरुआत में बारिश की संभावना लगभग 55%–65%).
रात के हालात: हल्की बारिश या बादल छाए रहेंगे.
ह्यूमिडिटी: ज्यादा, लगभग 76% से 80%.
हवा: पश्चिम से लगभग 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आम तौर पर शुरुआती दो दिनों में बल्लेबाजों के लिए अच्छी होती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह स्पिनरों के लिए बहुत मददगार हो जाती है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और बड़ा स्कोर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पर तीसरी और चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है.
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड मिलाजुला रहा है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक 5 टेस्ट खेले हैं. दो मैचों में जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने गॉल में आखिरी टेस्ट 2017 में खेला था. विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया को उस मैच में 304 रनों से जीत मिली थी.
बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. यहां पलड़ा भारत का भारी रहा है. टीम इंडिया को 22 मैचों में जीत मिली है, जबकि श्रीलंका के नाम 7 मुकाबले रहे हैं. 17 मैच ड्रॉ रहे. श्रीलंका ने ये सातों मुकाबले अपने घर पर ही जीते हैं.
भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकीब नबी, सरफराज खान
श्रीलंका का स्क्वॉड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका
भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए श्रीलंका को उनके घर पर हराना आसान नहीं होगा. WTC के लिहाज से देखें तो ये शृंखला भारत के लिए काफी अहम है. भारतीय टीम फिलहाल रैंकिंग में 5वें स्थान पर है. अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को बाकी बचे 9 मैचों में से कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे. पिछले साल टेस्ट में टीम इंडिया का हाल बुरा रहा था. साउथ अफ्रीका ने भारत को उनके घर पर पटखनी दी थी.
India vs Sri Lanka 1st Test Day-1 Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है. देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. टीम इंडिया के लिए भी 15 अगस्त, 2026 का दिन स्पेशल होने वाला है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले मैच में मैदान पर उतरते ही भारत इतिहास रच देगा. ये भारत का 600वां टेस्ट है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 600 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा. शुभमन गिल एंड कंपनी 600वें टेस्ट को जीतकर इस मैच को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेगी. भारतीय टीम 9 साल के लंबे इंतजार के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. पिछली बार 2017 में भारत ने 3-0 से शृंखला अपने नाम किया था.
श्रीलंका में इस बार टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होने वाला है. WTC (2025-27) की रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है और अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें बाकी बचे 9 में से 6-7 मुकाबले जीतने होंगे. इस लिहाज से देखें तो श्रीलंका की धरती पर होने वाली ये सीरीज शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के लिए काफी अहम है. गॉल टेस्ट में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इन 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकते हैं.
भारत की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा