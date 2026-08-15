IND vs SL Live Score: भारत का 600वां टेस्ट, गॉल में श्रीलंका से मुकाबला, मैदान पर इन 11 खिलाड़ियों को उतारेंगे गंभीर?

India vs Sri Lanka 1st Test Day-1 Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है. देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. टीम इंडिया के लिए भी 15 अगस्त, 2026 का दिन स्पेशल होने वाला है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले मैच में मैदान पर उतरते ही भारत इतिहास रच देगा. ये भारत का 600वां टेस्ट है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 600 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा. शुभमन गिल एंड कंपनी 600वें टेस्ट को जीतकर इस मैच को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेगी. भारतीय टीम 9 साल के लंबे इंतजार के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. पिछली बार 2017 में भारत ने 3-0 से शृंखला अपने नाम किया था.