IND vs SL 2nd Test LIVE: सोरियाबंदरा ने ठोका अर्धशतक, विकेट की तलाश में टीम इंडिया के गेंदबाज

India vs Sri Lanka 2nd Test, Day 4 Live: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे चल रहा है. भारत अगर दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लेता है, तो वह दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में मेजबान श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की मौजूदा पॉइंट्स टेबल में भारत 53.33 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है. अगर टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लेती है, तो उसका PCT बढ़कर 57.58 हो जाएगा और वह चौथे स्थान पर पहुंच सकती है. हालांकि, कोलंबो टेस्ट में अगर श्रीलंका मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहता है, तो भारत की फाइनल की राह और मुश्किल हो जाएगी. ऐसी स्थिति में WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के बचे हुए सभी मुकाबले बेहद अहम हो जाएंगे और टीम को हर टेस्ट में जीत दर्ज करनी होगी.