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IND vs SL 2nd Test LIVE: सोरियाबंदरा ने ठोका अर्धशतक, विकेट की तलाश में टीम इंडिया के गेंदबाज

India vs Sri Lanka 2nd Test Live: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है. ऐसे में अगर भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज करती है, तो वह श्रीलंका का उसी की धरती पर 2-0 से क्लीन स्वीप कर सीरीज अपने नाम कर लेगी.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 26, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:14 PM IST
IND vs SL 2nd Test LIVE: सोरियाबंदरा ने ठोका अर्धशतक, विकेट की तलाश में टीम इंडिया के गेंदबाज
26 August 2026 12:06 PM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: 31 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 112-2 (F-O)

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 31 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 112 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (21 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (51 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.

26 August 2026 12:00 PM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: 22 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 83-2 (F-O)

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 22 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 83 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (10 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (35 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.

26 August 2026 11:59 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: 21 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 80-2 (F-O)

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 21 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 80 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (7 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (35 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.

26 August 2026 11:56 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: 19 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 76-2 (F-O)

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 19 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 76 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (4 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (35 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.

26 August 2026 11:23 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 63-2 (F-O)

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 15 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 63 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (0 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (28 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.

26 August 2026 11:22 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: 11 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 43-1 (F-O)

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 11 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 43 रन बनाए हैं. कामिल मिशारा (20 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (20 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए.

26 August 2026 10:50 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को दिया पहला झटका

फॉलोऑन खेलने अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 5 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 10 रन बनाए हैं. कामिल मिशारा (6 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए.

 

26 August 2026 10:35 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: फॉलोऑन नहीं बचा पाई श्रीलंका की टीम

कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई और वह फॉलोऑन भी नहीं बचा पाई. भारत ने चौथे दिन मेजबान टीम के आखिरी दो विकेट झटककर अपनी पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने मैदान पर उतार दिया. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया. सोनल दिनुशा ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए 103 रन की पारी खेली. सोनल दिनुशा ने 162 गेंदों का सामना किया और इस दौरान 8 चौके तथा 3 छक्के लगाए.

26 August 2026 10:34 AM (IST)

IND vs SL 2nd Test LIVE: भारत ने श्रीलंका को दिया फॉलोऑन

कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई. इस तरह 503/9 के स्कोर पर पारी घोषित करने वाली भारतीय टीम को 213 रन की बढ़त मिली और उसने मेजबान टीम को फॉलोऑन दे दिया. टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है और फिलहाल पहले सेशन का खेल जारी है. पहली पारी में भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा ने 103 रन की बेहतरीन पारी खेली.

 

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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