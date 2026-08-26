IND vs SL 2nd Test LIVE: सोरियाबंदरा ने ठोका अर्धशतक, विकेट की तलाश में टीम इंडिया के गेंदबाज

दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 31 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 112 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (21 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (51 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.
दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 22 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 83 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (10 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (35 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.
दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 21 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 80 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (7 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (35 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.
दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 19 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 76 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (4 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (35 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.
दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 15 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 63 रन बनाए हैं. कामिंदु मेंडिस (0 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (28 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कामिल मिशारा को LBW आउट कर दिया. कामिल मिशारा 39 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए.
दूसरी पारी (फॉलोऑन) में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 11 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 43 रन बनाए हैं. कामिल मिशारा (20 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (20 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए.
फॉलोऑन खेलने अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 5 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 10 रन बनाए हैं. कामिल मिशारा (6 रन) और पसिंदु सोरियाबंदरा (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लाहिरु उदारा को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया. लाहिरु उदारा 15 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए.
कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई और वह फॉलोऑन भी नहीं बचा पाई. भारत ने चौथे दिन मेजबान टीम के आखिरी दो विकेट झटककर अपनी पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने मैदान पर उतार दिया. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया. सोनल दिनुशा ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए 103 रन की पारी खेली. सोनल दिनुशा ने 162 गेंदों का सामना किया और इस दौरान 8 चौके तथा 3 छक्के लगाए.
कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई. इस तरह 503/9 के स्कोर पर पारी घोषित करने वाली भारतीय टीम को 213 रन की बढ़त मिली और उसने मेजबान टीम को फॉलोऑन दे दिया. टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है और फिलहाल पहले सेशन का खेल जारी है. पहली पारी में भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा ने 103 रन की बेहतरीन पारी खेली.
India vs Sri Lanka 2nd Test, Day 4 Live: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे चल रहा है. भारत अगर दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लेता है, तो वह दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में मेजबान श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की मौजूदा पॉइंट्स टेबल में भारत 53.33 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है. अगर टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लेती है, तो उसका PCT बढ़कर 57.58 हो जाएगा और वह चौथे स्थान पर पहुंच सकती है. हालांकि, कोलंबो टेस्ट में अगर श्रीलंका मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहता है, तो भारत की फाइनल की राह और मुश्किल हो जाएगी. ऐसी स्थिति में WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के बचे हुए सभी मुकाबले बेहद अहम हो जाएंगे और टीम को हर टेस्ट में जीत दर्ज करनी होगी.
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, सारांश जैन, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
श्रीलंका: लाहिरु उदारा, कामिल मिशारा, पसिंदु सोरियाबंदरा, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.