IND vs SL 2nd Test Live Score: 5वें दिन का खेल शुरू, सोनल ने फिर गाड़ा खूंटा, भारत को छठे विकेट की तलाश

रसेल अर्नोल्ड- असल में यह पांचवें दिन की पिच के हिसाब से अच्छी पिच है. इसमें बस कुछ ही दरारें हैं, जो बहुत कम हैं. इसलिए, अगर आपको अपने डिफेंस पर भरोसा है - जैसा कि इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजों ने दिखाया है - तो आप टिके रह सकते हैं. आप तेजी से रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप देर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं और विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं. फिर से देखने पर यह बहुत अच्छी लग रही है, बस 'गुड लेंथ' एरिया के आसपास थोड़ी टूट-फूट है. मिट्टी बिखरी हुई है लेकिन उसे हटा दिया गया है. यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही है. खैर, आज सब कुछ समय पर निर्भर करेगा. श्रीलंका आसमान की ओर देखेगा. फिलहाल तो ऊपर से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है. खैर, अगर आप शुरुआत में कड़ी मेहनत करते हैं, तो उसका फल भी मिलता है. भारत ने यही किया है.