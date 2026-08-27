IND vs SL 2nd Test Live Score: 5वें दिन का खेल शुरू, सोनल ने फिर गाड़ा खूंटा, भारत को छठे विकेट की तलाश

भारत-श्रीलंका के बीच जारी दूसरे टेस्ट के 5वें दिन का खेल शुरू हो चुका है. श्रीलंका ने 77 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं. भारत फिलहाल 34 रनों से पीछे है. सोनल दिनुशा और केशरा नुवानथा क्रीज पर मौजूद हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सुथार और जडेजा से गेंदबाजी की शुरुआत की है.
रसेल अर्नोल्ड- असल में यह पांचवें दिन की पिच के हिसाब से अच्छी पिच है. इसमें बस कुछ ही दरारें हैं, जो बहुत कम हैं. इसलिए, अगर आपको अपने डिफेंस पर भरोसा है - जैसा कि इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजों ने दिखाया है - तो आप टिके रह सकते हैं. आप तेजी से रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप देर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं और विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं. फिर से देखने पर यह बहुत अच्छी लग रही है, बस 'गुड लेंथ' एरिया के आसपास थोड़ी टूट-फूट है. मिट्टी बिखरी हुई है लेकिन उसे हटा दिया गया है. यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही है. खैर, आज सब कुछ समय पर निर्भर करेगा. श्रीलंका आसमान की ओर देखेगा. फिलहाल तो ऊपर से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है. खैर, अगर आप शुरुआत में कड़ी मेहनत करते हैं, तो उसका फल भी मिलता है. भारत ने यही किया है.
कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय स्पिनर मानव सुथार का रोल सबसे अहम हो सकता है. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट चटकाए थे. दूसरी पारी में भी उन्होंने महज 10 गेंदों के भीतर श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी और भारत को जीत दिलाई थी. दूसरे टेस्ट में सुथार ने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए थे. दूसरी इनिंग में उन्होंने अब तक 2 विकेट झटके हैं. 5वें दिन उनसे और अधिक विकेट लेने की उम्मीद होगी.
Accuweather के अनुसार, गुरुवार, 27 अगस्त को कोलंबो में बारिश होने की संभावना है. सुबह 9 बजे के आसपास आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है, और दिन के अगले तीन घंटों के दौरान बारिश हो सकती है. दोपहर का सेशन बादलों के साथ शुरू होगा, लेकिन बारिश फिर से शुरू हो सकती है और खेल में रुकावट डाल सकती है. शाम के सेशन में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि शाम 5 बजे के आसपास थोड़ी राहत मिल सकती है.
दिन के समय बहुत ज्यादा उमस रहने की उम्मीद है और नमी का स्तर 84 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. अगले साल होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा.
भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है. फॉलो-ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं. मैच में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत है, लेकिन 5वें दिन सोनल दिनुशा भारत की जीत पर पानी फेर सकते हैं. इस सीरीज में उन्होंने अब तक दो शतक ठोक दिए हैं. कोलंबो टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया को जल्द से जल्द सोनल को पवेलियन की राह दिखानी होगी. वहीं, श्रीलंका की नजर कम से कम 150 रनों की बढ़त पर होगी. पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रही है और गेंद ऊपर-नीचे भी रह रही है. ऐसे में 5वें दिन इस पिच पर बल्लेबाजों का काम आसान नहीं होने वाला है.
IND vs SL 2nd Test, Day-5 Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है. श्रीलंका को फॉलो-ऑन करने पर मजबूर करने के बाद भारत ने श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है. पहली पारी में शतक जड़ने वाले सोनल सोनल दिनुशा दूसरी इनिंग में भी भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं. उनका विकेट काफी अहम होगा. टीम इंडिया जल्द से जल्द 4 विकेट लेना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका की नजर 150+ रनों की बढ़त हासिल करने पर रहेगी. भारत ने पहली पारी में 503 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में श्रीलंका ने 290 रन बनाए. दूसरी पारी में मेजबान का स्कोर फिलहाल 229/6 है.