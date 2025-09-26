India vs Sri Lanka, Super 4 LIVE: फाइनल से पहले जीत का सिक्सर लगाने उतरेगी टीम इंडिया, आज श्रीलंका से मुकाबला

India vs Sri Lanka, Super 4 Asia Cup 2025 Live: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का 18वां मैच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेला जाना है. भारतीय टीम अपने विजय रथ को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका अपने सफर का अंत जीत के साथ करने उतरेगी.
Asia Cup 2025 Super 4: India vs Sri Lanka Live: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का 18वां मुकाबला और सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होना है. ऐसे में भारतीय टीम अपने विजय रथ को कामय रखना चाहेगी. वहीं, लीग मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली श्रीलंका की टीम का सुपर4 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिस वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई. ऐसे में आज वो आखिरी मुकाबला जीतकर अपने सफर का बेहतर अंत करना चाहेगी.
ये हैं दोनों टीमों के आंकड़े
भारतीय टीम अभी तक लगातार जीतती हुई आई है और एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत ने 21 और श्रीलंका ने 9 मैचों में बाजी मारी है और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं रहा है.
पाकिस्तान से हार हुई थी बाहर
श्रीलंका की टीम ने एशिया कप के लीग स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया बावजूद इसके सुपर फोर में टीम लगातार दो मुकाबले हार गई. इससे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन आज के मुकाबले जीत के साथ वो शानदार अंत करना चाहेगी
India vs Sri Lanka Super 4 LIVE: कुछ ही देर में टॉस
भारत और श्रीलंका के बीच एशिया सुपर 4 राउंड का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा, दोनों टीमों के कप्तान कुछ ही देर में टॉस के लिए मैदान पर होंगे.
India vs Sri Lanka Super 4 LIVE: आखिरी मैच जीतने उतरेगी श्रीलंका
एशिया कप के सुपर 4 राउंडा का आज आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगी. श्रीलंका टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है. आज का मुकाबला जीतकर वो टूर्नामेंट में अपने सफर का शानदार अंत करना चाहेगी