India vs Sri Lanka, Super 4 LIVE: फाइनल से पहले जीत का सिक्सर लगाने उतरेगी टीम इंडिया, आज श्रीलंका से मुकाबला

Asia Cup 2025 Super 4: India vs Sri Lanka Live: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का 18वां मुकाबला और सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया पहले ही एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से होना है. ऐसे में भारतीय टीम अपने विजय रथ को कामय रखना चाहेगी. वहीं, लीग मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली श्रीलंका की टीम का सुपर4 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिस वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई. ऐसे में आज वो आखिरी मुकाबला जीतकर अपने सफर का बेहतर अंत करना चाहेगी.

ये हैं दोनों टीमों के आंकड़े

भारतीय टीम अभी तक लगातार जीतती हुई आई है और एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत ने 21 और श्रीलंका ने 9 मैचों में बाजी मारी है और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं रहा है.

पाकिस्तान से हार हुई थी बाहर

श्रीलंका की टीम ने एशिया कप के लीग स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया बावजूद इसके सुपर फोर में टीम लगातार दो मुकाबले हार गई. इससे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन आज के मुकाबले जीत के साथ वो शानदार अंत करना चाहेगी