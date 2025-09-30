India W vs Sri Lanka W LIVE: श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करगी टीम इंडिया

India vs Sri Lanka Live Score, Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो चुका है. श्रीलंका की टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय महिला टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है. हरलीन देओल को भी प्लेइंग-XI में शामिल किया गया है. हरलीन देओल पिछले दिनों शानदार फॉर्म में नजर आईं थीं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनदार गेंदबाजी करने वाली क्रांति गौड़ भी टीम का हिस्सा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source