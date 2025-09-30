India W vs Sri Lanka W LIVE: श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करगी टीम इंडिया

India vs Sri Lanka Live Score, Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो चुका है. श्रीलंका की टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.
