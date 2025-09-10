IND vs UAE Live Streaming: एशिया कप में जीत से आगाज करने उतरेगी टीम इंडिया, यूएई से भिड़ंत, कुछ देर में टॉस
IND vs UAE Live Streaming: एशिया कप में जीत से आगाज करने उतरेगी टीम इंडिया, यूएई से भिड़ंत, कुछ देर में टॉस

India vs UAE Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप का दूसरा मैच आज भारत और यूएई के बीच है. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. डिफेंडिंग चैंपिंयन भारत 9वीं बार खिताब अपने नाम करने के मकसद से मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम टूर्नामेंट की शुरुआत यूएई के खिलाफ जीत के साथ करना चाहेगी. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:47 PM IST
India vs UAE Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप का दूसरा मैच आज भारत और यूएई के बीच में खेला जाना है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया एशिया कप के खिताब को 9वीं बार जीतकर इतिहास रचना चाहेगी. .सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. वहीं यूएई टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम अपने होम ग्राउंड पर दुनिया की खतरनाक टीमों में से  एक भारतीय टीम हराकर इतिहास रचना चाहेंगे. मुकाबले की शुरुआत 8 बजे से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगी.

दुबई की पिच पर टीम इंडिया का हाल

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड फैंस को चिंता में डालता नजर आता है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है. हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं की टीम इंडिया टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आ रही है. फिर चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी भारतीय टीम काफी स्ट्रांग नजर है. देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया का क्या प्रदर्शन रहता है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह,  कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

10 September 2025
18:47 PM

IND vs UAE live updates: सूर्यकुमार करेंगे टीम इंडिया की अगुवाई

साल 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. ये पहला मौका होगा जब टीम इंडिया सूर्यकुमार की कप्तानी में किसी बड़े इवेंट में खेल रही होगी.

18:34 PM

IND vs UAE live updates: दोनों टीमों के आंकड़े

टीम इंडिया ने टी20 इतिहास में यूएई के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला, जिसमें नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की. ऐसे में आज दोनों ही टीमें अपने रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगी.

 

17:50 PM

IND vs UAE live updates: यूएई की स्क्वॉड

 मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

17:50 PM

IND vs UAE live updates: भारतीय टीम की स्क्वॉड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

06:19 AM

IND vs UAE live updates: दुबई में टीम इंडिया का प्रदर्शन

भारतीय टीम ने साल 2021 से अब तक यहां सिर्फ 9 मुकाबले खेले, जिसमें 5 जीते, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है.

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

