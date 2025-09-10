IND vs UAE Live Streaming: एशिया कप में जीत से आगाज करने उतरेगी टीम इंडिया, यूएई से भिड़ंत, कुछ देर में टॉस

India vs UAE Live Score, Asia Cup 2025: एशिया कप का दूसरा मैच आज भारत और यूएई के बीच में खेला जाना है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया एशिया कप के खिताब को 9वीं बार जीतकर इतिहास रचना चाहेगी. .सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. वहीं यूएई टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम अपने होम ग्राउंड पर दुनिया की खतरनाक टीमों में से एक भारतीय टीम हराकर इतिहास रचना चाहेंगे. मुकाबले की शुरुआत 8 बजे से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगी.

दुबई की पिच पर टीम इंडिया का हाल

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड फैंस को चिंता में डालता नजर आता है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है. हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं की टीम इंडिया टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आ रही है. फिर चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी भारतीय टीम काफी स्ट्रांग नजर है. देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया का क्या प्रदर्शन रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.