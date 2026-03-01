Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs West Indies LIVE Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल के लिए जंग, कौन मारेगा बाजी? ईडन गार्डन्स में सुपरहिट मुकाबला

India vs West Indies LIVE Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल के लिए जंग, कौन मारेगा बाजी? ईडन गार्डन्स में सुपरहिट मुकाबला

India vs West Indies, T20 World Cup 2026 Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिरी सुपर-8 मुकाबले में भारत का सामना वेस्टइंडीज से है. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 05:55 PM IST
भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर-8 टी20 वर्ल्ड कप लाइव अपडेट्स (BCCI/AI)
भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर-8 टी20 वर्ल्ड कप लाइव अपडेट्स (BCCI/AI)
LIVE Blog

India vs West Indies, T20 World Cup 2026 Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 52वें मैच में भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाने वाले मैच को लेकर दुनियाभर के फैंस उत्साहित हैं. दोनों टीमों के लिए ये 'करो या मरो' वाला मुकाबला है. जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा. सुपर-8 में अब तक दोनों टीमों का हाल एक जैसा रहा है. भारत-वेस्टइंडीज ने अपने ग्रुप में जिम्बाब्वे को तो आसानी से हरा दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार गए. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पिछले मैच में जिम्बाब्वे को 72 रनों से धूल चटाकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है.

01 March 2026
18:00 PM

IND vs WI Live Score: कोलकाता में कैसा है मौसम?

AccuWeather के अनुसार, मैच वाले दिन कोलकाता में बारिश की संभावना न के बराबर है. शाम को तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

17:55 PM

India vs West Indies Live Score: सुपर-8 में वेस्टइंडीज और भारत का सफर

सुपर-8 में भारत की शुरुआत शर्मनाक हार से हुई थी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया 76 रनों से हार गई थी. उसके बाद चेन्नई में सूर्या एंड कंपनी ने पलटवार किया और जिम्बाब्वे को 72 रनों से रौंदा. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंद दिया, लेकिन अगले मैच में साउथ अफ्रीका ने उन्हें 9 विकेट से पटखनी दी. पॉइंट्स टेबल पर भारत-वेस्टइंडीज के 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज आगे है.

17:50 PM

India vs West Indies Live Score, T20 World Cup 2026: कैसा रहेगा ईडन गार्डन्स में पिच का मिजाज?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए सूखी पिच तैयार कर ली गई है. हालांकि, मैच से पहले पिच पर और पानी डाले जाने की संभावना है. इसके बावजूद, स्पिनरों की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। फिर भी, दोनों टीमों के आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए, बल्ले से एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. पहले गेंदबाजी करना आदर्श रहेगा, हालांकि भारत अपनी लय बनाए रखने के लिए पहले बल्लेबाजी भी कर सकता है. 180 से अधिक रन अच्छा स्कोर माना जा सकता है.

17:46 PM

India vs West Indies Live Score, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं. 3 में कैरिबियाई टीम ने बाजी मारी है, जबकि एक मैच भारत के नाम रहा है. वहीं, टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा है.

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

Ind Vs WI

