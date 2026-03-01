India vs West Indies LIVE Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल के लिए जंग, कौन मारेगा बाजी? ईडन गार्डन्स में सुपरहिट मुकाबला

India vs West Indies, T20 World Cup 2026 Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 52वें मैच में भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाने वाले मैच को लेकर दुनियाभर के फैंस उत्साहित हैं. दोनों टीमों के लिए ये 'करो या मरो' वाला मुकाबला है. जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा. सुपर-8 में अब तक दोनों टीमों का हाल एक जैसा रहा है. भारत-वेस्टइंडीज ने अपने ग्रुप में जिम्बाब्वे को तो आसानी से हरा दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार गए. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पिछले मैच में जिम्बाब्वे को 72 रनों से धूल चटाकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है.

