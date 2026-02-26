IND vs ZIM Live: भारत बनाम जिम्बाब्वे, दांव पर सेमीफाइनल का टिकट, चेन्नई में 'करो या मरो' का मैच

IND vs ZIM Super 8 Match Live Score Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कुछ ही देर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 फॉर्मेट में अब तक कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 10 मुकाबले जीते. सिर्फ 3 ही मैच जिम्बाब्वे के पक्ष में रहे. भारत और जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक ही बार आमने-सामने रहे हैं, जिसे भारत ने अपने नाम किया था. भारत-जिम्बाब्वे के बीच द्विपक्षीय सीरीज के सभी मैच हरारे (जिम्बाब्वे) में खेले गए हैं. दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट का पहला मैच 12 जून 2010 को खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से जीता. 13 जून को सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया.

