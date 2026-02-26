IND vs ZIM Live: भारत बनाम जिम्बाब्वे, दांव पर सेमीफाइनल का टिकट, चेन्नई में 'करो या मरो' का मैच

IND vs ZIM Super 8 Match Live Score Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कुछ ही देर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग इलेवन
ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी.
India vs Zimbabwe Live Cricket Score: जिम्बाब्वे पर कब-कब भारी पड़ा है भारत?
भारत ने साल 2015 में इस देश के खिलाफ 2 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली, जो 1-1 से ड्रॉ रही. जून 2016 में भारत-जिम्बाब्वे के बीच 3 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जिसका पहला मैच मेजबान जिम्बाब्वे ने 2 रन के करीबी अंतर से अपने नाम किया, लेकिन अगले दो मुकाबलों को भारत ने जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की. इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आमने-सामने आए, जिसमें भारत ने 186/5 का स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे को महज 115 रन पर समेट दिया. यह मैच मेलबर्न में खेला गया था. जुलाई 2024 में भारत ने इस देश के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली. जिम्बाब्वे ने सीरीज के पहले मैच को 13 रन से जीतकर सभी को चौंकाया, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार पलटवार करते हुए अगले मुकाबले को 100 रन से अपने नाम किया. सीरीज के तीसरे मैच को टीम इंडिया ने 23 रन से जीता, जिसके बाद अगले मुकाबले में 10 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए अजेय बढ़त हासिल की. अंतिम मुकाबले को टीम इंडिया ने 42 रन से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली.
India vs Zimbabwe Live Cricket Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे
