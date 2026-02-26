Advertisement
trendingNow13123519
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ZIM Live: भारत बनाम जिम्बाब्वे, दांव पर सेमीफाइनल का टिकट, चेन्नई में करो या मरो का मैच

IND vs ZIM Live: भारत बनाम जिम्बाब्वे, दांव पर सेमीफाइनल का टिकट, चेन्नई में 'करो या मरो' का मैच

IND vs ZIM Super 8 Match Live Score Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कुछ ही देर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 26, 2026, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)
LIVE Blog

IND vs ZIM Super 8 Match Live Score Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कुछ ही देर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 फॉर्मेट में अब तक कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 10 मुकाबले जीते. सिर्फ 3 ही मैच जिम्बाब्वे के पक्ष में रहे. भारत और जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक ही बार आमने-सामने रहे हैं, जिसे भारत ने अपने नाम किया था. भारत-जिम्बाब्वे के बीच द्विपक्षीय सीरीज के सभी मैच हरारे (जिम्बाब्वे) में खेले गए हैं. दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट का पहला मैच 12 जून 2010 को खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से जीता. 13 जून को सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया.

Add Zee News as a Preferred Source
26 February 2026
17:59 PM

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी.

 

17:53 PM

India vs Zimbabwe Live Cricket Score: जिम्बाब्वे पर कब-कब भारी पड़ा है भारत?

भारत ने साल 2015 में इस देश के खिलाफ 2 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली, जो 1-1 से ड्रॉ रही. जून 2016 में भारत-जिम्बाब्वे के बीच 3 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जिसका पहला मैच मेजबान जिम्बाब्वे ने 2 रन के करीबी अंतर से अपने नाम किया, लेकिन अगले दो मुकाबलों को भारत ने जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की. इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आमने-सामने आए, जिसमें भारत ने 186/5 का स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे को महज 115 रन पर समेट दिया. यह मैच मेलबर्न में खेला गया था. जुलाई 2024 में भारत ने इस देश के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली. जिम्बाब्वे ने सीरीज के पहले मैच को 13 रन से जीतकर सभी को चौंकाया, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार पलटवार करते हुए अगले मुकाबले को 100 रन से अपने नाम किया. सीरीज के तीसरे मैच को टीम इंडिया ने 23 रन से जीता, जिसके बाद अगले मुकाबले में 10 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए अजेय बढ़त हासिल की. अंतिम मुकाबले को टीम इंडिया ने 42 रन से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली.

17:52 PM

India vs Zimbabwe Live Cricket Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कुछ ही देर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 फॉर्मेट में अब तक कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 10 मुकाबले जीते. सिर्फ 3 ही मैच जिम्बाब्वे के पक्ष में रहे. भारत और जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक ही बार आमने-सामने रहे हैं, जिसे भारत ने अपने नाम किया था. भारत-जिम्बाब्वे के बीच द्विपक्षीय सीरीज के सभी मैच हरारे (जिम्बाब्वे) में खेले गए हैं. दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट का पहला मैच 12 जून 2010 को खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से जीता. 13 जून को सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Zim

Trending news

अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस