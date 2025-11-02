Ind W vs SA W World Cup Final Live: फाइनल से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची टीम इंडिया, आज साउथ अफ्रीका से टक्कर

India W vs South Africa W World Cup Final Live Updates: महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. दोनों टीमें अपने पहले आईसीसी खिताब पर नजर गड़ाए हुए हैं. भारत को 2017 विश्व कप के फाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा था. शायद यही उनके खिताब जीतने का सबसे अच्छा मौका था. भारत 2005 के फाइनल में भी पहुंचा था. आज इतिहास लिखने की बारी है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ट्रॉफी उठाने के लिए उतरेगी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका अपना पहला वनडे वर्ल्ड फाइनल खेलेगा.

टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होगा. पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे फेंकी जाएगी. पिच रनों से भरपूर होगी और दोनों टीमें यहां बल्लेबाजी का आनंद लेंगी. टॉस जीतने वाला कप्तान लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम पर दबाव बनाने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुन सकता है. फाइनल के दौरान बारिश होने की प्रबल संभावना है. एक रिजर्व डे रखा गया है और आज मैच पूरा नहीं होता है तो सोमवार को उसी जगह से आगे खेला जाएगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणानी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री.

साउथ अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मरिजान कप्प, सिनालो जाफ्ता, एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शंगासे, काराबो मेसो.