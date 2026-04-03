CSK vs PBKS IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स की लगातार दूसरी हार, पंजाब किंग्स ने चेपॉक में मारी बाजी, 210 रन का टारगेट किया चेज

Chennai Super Kings vs Punjab Kings IPL 2026: आईपीएल 2026 के सातवें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. पंजाब ने 18.4. ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर मैच को जीत लिया. पंजाब की ये लगातार दूसरी जीत है. उसने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को परास्त किया था. दूसरी ओर, चेन्नई की टीम लगातार दूसरे मैच में हार गई. उसे राजस्थान रॉयल्स ने भी हराया था.

पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने 50 रन की शानदार पारी खेली, प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंद पर 43 और प्रियांश आर्या ने 11 गेंद पर 39 रन ठोके. कूपर कोनोली ने 22 गेंद पर 36 रन बनाए. अगले मैच की बात करें तो पंजाब का मुकाबला अब 6 अप्रैल को कोलकाता नाइटराइडर्स से होगा. दूसरी ओर, चेन्नई की टीम 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी.

इससे पहले चेन्नई के लिए युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने सनसनीखेज बल्लेबाजी की. उन्होंने 43 गेंद पर 73 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. शिवम दुबे ने 27 गेंद पर नाबाद 45 रन बनाए. इस दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया. सरफराज खान ने 12 गेंद पर 32 रन ठोके. उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 गेंद पर 28 रन बनाए. संजू सैमसन 7, कार्तिक शर्मा 1 और प्रशांत वीर ने नाबाद 6 रन ही बना सके. पंजाब के लिए विजयकुमार वैशाख ने 2 विकेट लिए. युजवेंद चहल, मार्को यानसेन और जेवियर बार्टलेट को एक-एक सफलता मिली.