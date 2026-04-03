CSK vs PBKS IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स की लगातार दूसरी हार, पंजाब किंग्स ने चेपॉक में मारी बाजी, 210 रन का टारगेट किया चेज

CSK vs PBKS, IPL 2026 Match 7: आईपीएल 2026 के सातवें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. पंजाब ने 18.4. ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
Trending Photos
Chennai Super Kings vs Punjab Kings IPL 2026: आईपीएल 2026 के सातवें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. पंजाब ने 18.4. ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर मैच को जीत लिया. पंजाब की ये लगातार दूसरी जीत है. उसने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को परास्त किया था. दूसरी ओर, चेन्नई की टीम लगातार दूसरे मैच में हार गई. उसे राजस्थान रॉयल्स ने भी हराया था.
पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने 50 रन की शानदार पारी खेली, प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंद पर 43 और प्रियांश आर्या ने 11 गेंद पर 39 रन ठोके. कूपर कोनोली ने 22 गेंद पर 36 रन बनाए. अगले मैच की बात करें तो पंजाब का मुकाबला अब 6 अप्रैल को कोलकाता नाइटराइडर्स से होगा. दूसरी ओर, चेन्नई की टीम 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी.
इससे पहले चेन्नई के लिए युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने सनसनीखेज बल्लेबाजी की. उन्होंने 43 गेंद पर 73 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. शिवम दुबे ने 27 गेंद पर नाबाद 45 रन बनाए. इस दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया. सरफराज खान ने 12 गेंद पर 32 रन ठोके. उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 गेंद पर 28 रन बनाए. संजू सैमसन 7, कार्तिक शर्मा 1 और प्रशांत वीर ने नाबाद 6 रन ही बना सके. पंजाब के लिए विजयकुमार वैशाख ने 2 विकेट लिए. युजवेंद चहल, मार्को यानसेन और जेवियर बार्टलेट को एक-एक सफलता मिली.
चेन्नई बनाम पंजाब IPL मैच: आज कौन सा क्रिकेटर बनाएगा सबसे ज्यादा रन?#CSKvsPBKS #ChennaiSuperKings #PunjabKings #IPL2026 #IPL
— Zee News (@ZeeNews) April 3, 2026
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) या पंजाब किंग्स (PBKS) में आज कौन सी टीम जीतेगी IPL मैच?#CSKvsPBKS #ChennaiSuperKings #PunjabKings #IPL2026 #IPL
— Zee News (@ZeeNews) April 3, 2026
CSK vs PBKS IPL 2026: पंजाब की शानदार जीत
पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की. पंजाब ने गुजरात टाइटंस को पहले मैच में हराया था. उसने 18.4 ओवरों में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए श्रेयस अय्यर ने 50 रन की शानदार पारी खेली, प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंद पर 43 और प्रियांश आर्या ने 11 गेंद पर 39 रन ठोके. कूपर कोनोली ने 22 गेंद पर 36 रन बनाए.
CSK vs PBKS Live Score: श्रेयस अय्यर के बाद नेहल वढेरा आउट
चेन्नई सुपरकिंग्स को लगातार दो गेंदों पर दो विकेट मिले. 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट किया. अय्यर ने 29 गेंद पर 50 रन बनाए. उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले. इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने नेहल वढेरा को आउट कर दिया वढेरा 9 गेंद पर 10 रन बनाकर नूर अहमद को कैच दे बैठे. पंजाब के 17.1 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन हैं. उसे जीत के लिए 17 गेंद पर 24 रन चाहिए. मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह क्रीज पर हैं.
CSK vs PBKS Live Score: पंजाब की टीम जीत के करीब
पंजाब किंग्स ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. उसने 16 ओवर में 3 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर 22 गेंद पर 42 और नेहल वढेरा 8 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद हैं. पंजाब को जीत के लिए 4 ओवरों में 33 रन चाहिए. चेन्नई सुपरकिंग्स के हाथ मैच लगभग निकल चुका है. अब उसे जीत के लिए चमत्कार की उम्मीद है.
CSK vs PBKS Live Score: कूपर कोनोली आउट, श्रेयस ने संभाला मोर्चा
पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. पंजाब को जीत के लिए आखिरी 6 ओवरों में 62 रन चाहिए. पंजाब ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर 13 गेंद पर 21 और नेहल वढेरा 5 गेंद पर 3 रन बनाकर नाबाद हैं. कूपर कोनोली 22 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 6 चौके लगाए. कोनोली को अंशुल कंबोज ने मैट हेनरी के हाथों कैच कराया.
CSK vs PBKS Live Score : श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली ने संभाला मोर्चा
पंजाब किंग्स ने 11 ओवरों में 2 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली ने मोर्चा संभाल लिया है. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 13 गेंद पर 22 रन की साझेदारी कर ली है. कोनोली 18 गेंद पर 27 और श्रेयस अय्यर 4 गेंद पर 3 रन बनाकर नाबाद हैं. पंजाब को जीत के लिए 9 ओवर में 93 रन बनाने हैं.
CSK vs PBKS Live Score: पंजाब को लगा दूसरा झटका
पंजाब किंग्स को दूसरा झटका नौवें ओवर की पांचवीं गेंद पर मिली. प्रभसिमरन सिंह दो रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए. सरफराज खान के थ्रो पर ऋतुराज गायकवाड़ ने उन्हें रन आउट कर दिया. प्रभसिमरन ने 34 गेंद पर 43 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया. पंजाब ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं. कूपर कोनोली 9 गेंद पर 9 रन बनाकर नाबाद हैं. श्रेयस अय्यर को अभी अपना खाता खोलना है. पंजाब को जीत के लिए 66 गेंद पर 115 रन बनाने हैं.
CSK vs PBKS Live Score: तेज बैटिंग के बाद प्रियांश आउट
चेन्नई सुपरकिंग्स से मिले 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने तूफानी शुरुआत की. प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार किया. दोनों ने मिलकर 4.2 ओवरों में ही 61 रन जोड़ दिए. प्रियांश 11 गेंद पर 39 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए. पंजाब का स्कोर 5 ओवर में 1 ओवर में 63 रन है. प्रभसिमरन 18 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद हैं. कूपर कोनोली ने एक गेंद का सामना किया है, लेकिन खाता नहीं खोल पाए हैं.
CSK vs PBKS Live Score: पंजाब की बैटिंग शुरू
चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की पारी शुरू हो गई है. उसने 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 14 रन बना लिए हैं. इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे प्रियांश आर्या 3 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद हैं. प्रभसिमरन सिंह ने 3 गेंदों का सामना किया है, लेकिन वह खाता नहीं खोल पाए. पंजाब को 210 रन का टारगेट मिला है.
CSK vs PBKS Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स ने बनाए 209 रन
चेन्नई सुपरकिंग्स ने 20 ओवर ेमं 5 विकेट पर 209 रन बनाए. उसने पंजाब को जीत के लिए 210 रनों का टारगेट दिया. चेन्नई के लिए युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने सनसनीखेज बल्लेबाजी की. उन्होंने 43 गेंद पर 73 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. शिवम दुबे ने 27 गेंद पर नाबाद 45 रन बनाए. इस दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया. सरफराज खान ने 12 गेंद पर 32 रन ठोके. उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 गेंद पर 28 रन बनाए. संजू सैमसन 7, कार्तिक शर्मा 1 और प्रशांत वीर ने नाबाद 6 रन ही बना सके. पंजाब के लिए विजयकुमार वैशाख ने 2 विकेट लिए. युजवेंद चहल, मार्को यानसेन और जेवियर बार्टलेट को एक-एक सफलता मिली.
CSK vs PBKS Live Score: सरफराज तेज पारी खेलने के बाद आउट
सरफराज खान ने 12 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी. सरफराज ने अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया. इस तरह उन्होंने 32 में से 30 रन बाउंड्री से ही पूरे किए. चेन्नई ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बना लिए हैं. शिवम दुबे और प्रशांत वीर क्रीज पर हैं.
CSK vs PBKS Live Score: चेन्नई की पारी के 15 ओवर पूरे
चेन्नई सुपरकिंग्स की पारी के 15 ओवर पूरे हो गए हैं. उसने 4 विकेट के नुकसान के पर 145 रन बना लिए हैं. सरफराज खान 12 और शिवम दुबे 13 रन बनाकर नाबाद हैं. टीम को चौथा झटका कार्तिक शर्मा के रूप में लगा. 14.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए कार्तिक 3 गेंद पर 1 रन ही बना पाए. वह राजस्थान के खिलाफ पहले मैच में 15 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हुए थे.
CSK vs PBKS Live Score: गायकवाड़ के बाद आयुष म्हात्रे आउट
चेन्नई सुपरकिंग्स को छोटे-छोटे अंतराल पर दो झटके लगे हैं. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट होने के बाद आयुष म्हात्रे 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए. आयुष ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 43 गेंद पर 73 रन ठोके. इस दौरान 6 चौके और 5 छक्के लगाए.
CSK vs PBKS Live Score : चेन्नई को लगा दूसरा झटका
चेन्नई सुपरकिंग्स को मैच में दूसरा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा. वह 12वें ओवर की पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद पर नेहल वढेरा को कैच दे बैठे. ऋतुराज ने 22 गेंद पर 28 रन बनाए. उन्होंने आयुष म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 गेंद पर 96 रन की साझेदारी की. ऋतुराज के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए हैं. आयुष म्हात्रे 38 गेंद पर 67 रन बनाकर खेल रहे हैं. चेन्नई का स्कोर 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन है.
CSK vs PBKS Live Score: आयुष म्हात्रे का तूफानी अर्धशतक
चेन्नई सुपरकिंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने चेपॉक में 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. उन्होंने नौवें ओर में मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर छक्का मारकर अपना अर्धशतक बनाया. वह इस सीजन में चेन्नई के लिए अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. संजू सैमसन के आउट होने के बाद आयुष और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चे को संभाल लिया है.
CSK vs PBKS Live Score: आयुष म्हात्रे ने किया प्रहार
संजू सैमसन के आउट होने के बाद आयुष म्हात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ने काउंटर अटैक किया है. टीम ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं. आयुष 15 गेंद पर 23 और ऋतुराज 9 गेंद पर 13 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी कर ली है.
CSK vs PBKS Live Score: सैमसन का विकेट गिरा
चेन्नई सुपरकिंग्स को मैच में पहला झटका लग गया है. दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने ओपनर संजू सैमसन को आउट कर दिया. सैमसन लगातार दूसरे मैच में फेल हो गए. वह 7 गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हो गए. इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वह 7 गेंद पर 6 रन ही बना पाए थे.
CSK vs PBKS Live Score : चेन्नई की बैटिंग शुरू
चेन्नई सुपरकिंग्स की बैटिंग पंजाब किंग्स के खिलाफ शुरू हो गई है. अर्शदीप ने पंजाब के लिए पहला ओवर किया. चेन्नई के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की है. चेन्नई ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं. संजू सैमसन 3 और ऋतुराज 1 रन बनाकर नाबाद हैं.
CSK vs PBKS Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, खलील अहमद.
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.
CSK vs PBKS Live Score: चेन्नई को बल्लेबाजी का न्योता
पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीत लिया है. पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पंजाब ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया. चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि मैथ्यू शॉर्ट की जगह प्रशांत वीर को मौका मिला है.
CSK vs PBKS Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस
चेन्नई सुपरकिंग्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं. थोड़ी देर में टॉस होने वाला है. टॉस जीतने वाली टीम इस सीजन में अब तक बॉलिंग ही चुनती आई है. अब देखना है कि इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर क्या करते हैं? इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि टॉस जीतने वाली टीम फिर से गेंदबाजी का फैसला कर ले.
CSK vs PBKS Live Score: बदला लेने उतरेगी चेन्नई की टीम
चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस मैच में पंजाब किंग्स से बदला लेने के लिए उतरेगी. उसे पिछले सीजन में पंजाब ने दोनों मैचों में परास्त किया था. इसमें चेन्नई में 18 रनों से मिली हार भी शामिल है. इसके बाद जब चेन्नई की टीम मुल्लांपुर में खेलने गई तो वहां 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में लगातार दो हार के बाद उसकी नजर अब पंजाब को परास्त करने पर है.
CSK vs PBKS Live Score : दोनों टीमें इस प्रकार हैं
पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद.
चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, सरफराज खान, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष, अकील होसेन, महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस गोपाल, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, अमन खान, डेवाल्ड ब्रेविस, जकारी फाउल्केस, उर्विल पटेल.
CSK vs PBKS Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
कुल मैच: 32
चेन्नई सुपर किंग्स जीती: 16
पंजाब किंग्स जीती: 16
टाई: 0
कोई नतीजा नहीं: 0
CSK vs PBKS Live Score: शुरुआती मैचों में कौन जीता?
पंजाब किंग्स ने सीजन के अपने पहले मैच में गुजरात टाइटन्स पर तीन विकेट से जीत दर्ज की, वहीं CSK को राजस्थान रॉयल्स के हाथों आठ विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. गुवाहाटी में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम बल्लेबाजी फेल हो गई.
CSK vs PBKS Live Score: चेन्नई का मुकाबला पंजाब से
नमस्कार, जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. चेन्नई सुपर किंग्स आज रात इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैच नंबर सात में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स की मेजबानी करेगी. मैच से जुड़े लाइव स्कोर और अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें.