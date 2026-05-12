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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 GT Vs SRH Live Score: हैदराबाद ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पिंक जर्सी में क्यों उतरी गुजरात की टीम?

IPL 2026 GT Vs SRH Live Score: हैदराबाद ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पिंक जर्सी में क्यों उतरी गुजरात की टीम?

GT vs SRH Live Score: आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच  मुकाबला है. सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 07:14 PM IST
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IPL 2026 Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Live Updates: आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोचक मुकाबला है. सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. इस मैच में मैच में गुजरात टाइटंस की टीम Pink Jersey पहनकर खेल रही है. यह कदम स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और समर्थन दिखाने के लिए उठाया गया है, जिसे गुजरात की टीम पिछले कुछ सालों से कर रही है.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

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12 May 2026
19:10 PM

GT Vs SRH Live Score: देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

19:08 PM

GT Vs SRH Live Score: पिंक जर्सी में क्यों उतरी गुजरात की टीम?

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस की टीम Pink Jersey पहनकर खेल रही है. यह कदम स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और समर्थन दिखाने के लिए उठाया गया है, जिसे गुजरात की टीम पिछले कुछ सालों से कर रही है.

19:04 PM

GT Vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. इस मैच को जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच जाएगी और उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग कन्फर्म हो जाएगा.

18:40 PM

GT vs SRH Live Score: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XII

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग XII में कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन और जोस बटलर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. टीम में वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर और राहुल तेवतिया जैसे ऑलराउंडर संतुलन देंगे, जबकि राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी आक्रमण की ताकत होंगे. दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित XI में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन से तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी. हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी मध्यक्रम संभालेंगे, जबकि कप्तान पैट कमिंस के साथ ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग XII: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग XII: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा/स्मरन रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा

18:30 PM

GT vs SRH Live Score: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात का पलड़ा भारी

अहमदाबाद का मैदान इस सीजन बहुत हाई-स्कोरिंग नहीं रहा है. हालांकि केकेआर ने यहां गुजरात टाइटंस के खिलाफ 205 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था, लेकिन औसत पहली पारी का स्कोर करीब 181 रन ही रहा है. खासकर तेज गेंदबाजों को इस विकेट पर काफी मदद मिली है और उनकी इकॉनमी भी 9 रन प्रति ओवर से कम रही है. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है. गुजरात ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अब तक 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि अपने घरेलू मैदान पर तीनों मैचों में जीत दर्ज की है.

18:20 PM

GT vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, तरेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, अनिकेत वर्मा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, गेराल्ड कोएट्ज़ी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार

18:10 PM

GT vs SRH Live Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, कुलवंत खेजरोलिया, ईशांत शर्मा, शाहरुख खान, जयंत यादव, ल्यूक वुड, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा। कॉनर एस्टरहुइज़न

18:00 PM

GT vs SRH Live Score: गुजरात और हैदराबाद के बीच टक्कर

आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोचक मुकाबला होगा. फिलहाल SRH दूसरे और GT तीसरे स्थान पर है. दोनों के खाते में 14 अंक हैं. जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो 16 पॉइंट्स के साथ शिखर पर पहुंच जाएगी और उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग कन्फर्म हो जाएगा.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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