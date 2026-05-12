IPL 2026 GT Vs SRH Live Score: हैदराबाद ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पिंक जर्सी में क्यों उतरी गुजरात की टीम?

IPL 2026 Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Live Updates: आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोचक मुकाबला है. सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. इस मैच में मैच में गुजरात टाइटंस की टीम Pink Jersey पहनकर खेल रही है. यह कदम स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और समर्थन दिखाने के लिए उठाया गया है, जिसे गुजरात की टीम पिछले कुछ सालों से कर रही है.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज