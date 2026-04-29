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Hindi Newsक्रिकेटMI vs SRH LIVE Score Updates: मुंबई के लिए करो या मरो की स्थिति, आज हारे तो हो जाएगा बंटाधार, कुछ देर में टॉस

MI vs SRH LIVE Score Updates: मुंबई के लिए करो या मरो की स्थिति, आज हारे तो हो जाएगा बंटाधार, कुछ देर में टॉस

IPL 2026, MI vs SRH Live Score Streaming: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है. 8वें मुकाबले में मुंबई की टक्कर हैदराबाद की टीम से है. मुंबई ने अभी तक 7 में से महज 2 मुकाबले जीते हैं. मुकाबले में कुछ ही देर में टॉस होगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:40 PM IST
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Mumbai Indians Vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है. 8वें मुकाबले में मुंबई की टक्कर हैदराबाद की टीम से है. मुंबई ने अभी तक 7 में से महज 2 मुकाबले जीते हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को अभी 6 मैच में जीत की दरकार है. अब एक मुकाबला हारते ही मुंबई की टीम पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. प्वाइंट्स टेबल में हैदराबाद चौथे स्थान पर काबिज है. टीम ने पिछले 4 मैचों में लगातार जीत दर्ज की है. 

 

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29 April 2026
18:25 PM

MI vs SRH LIVE Score Updates: हैदराबाद का दिख रहा जलवा

हैदराबाद की टीम का जलवा इस सीजन जमकर देखने को मिल रहा है. इस टीम ने अभी तक 7 में से 5 मुकाबले जीत लिए हैं और पाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. वहीं, 5 बार की विजेता मुंबई की हालत नाजुक है और ये मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से इस टीम के लिए करो या मरो की स्थिति के समान है.

18:14 PM

MI vs SRH LIVE Score Updates: मुंबई को मिला 7 दिन का ब्रेक

मुंबई की टीम 7 दिन बाद मैदान पर उतर रही है. इस ब्रेक में टीम ने खामियों पर जमकर काम किया होगा और अब हैदराबाद को मात देकर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने की उम्मीद कर रही होगी.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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