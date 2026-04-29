MI vs SRH LIVE Score Updates: मुंबई के लिए करो या मरो की स्थिति, आज हारे तो हो जाएगा बंटाधार, कुछ देर में टॉस

Mumbai Indians Vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है. 8वें मुकाबले में मुंबई की टक्कर हैदराबाद की टीम से है. मुंबई ने अभी तक 7 में से महज 2 मुकाबले जीते हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को अभी 6 मैच में जीत की दरकार है. अब एक मुकाबला हारते ही मुंबई की टीम पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. प्वाइंट्स टेबल में हैदराबाद चौथे स्थान पर काबिज है. टीम ने पिछले 4 मैचों में लगातार जीत दर्ज की है.

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