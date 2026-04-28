PBKS vs RR LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की बैटिंग शुरू, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Match LIVE Score: आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहा है. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पंजाब की टीम पहले बैटिंग करेगी. दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में 2-2 बदलाव हुए हैं. राजस्थान ने शिमरॉन हेटमायर और रवि बिश्नोई को बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह दासुन शनाका और यश पुंजा टीम में आए हैं. पंजाब की बात करें तो उसने जेवियर बार्टलेट और शशांक सिंह को बाहर कर दिया. सुर्यांश शेडगे और लॉकी फर्ग्यूसन टीम में आए हैं.

राजस्थान ने अपने टूर्नामेंट की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की थी. उसने अपने शुरुआती चारों मैच जीते थे, लेकिन सीजन के बीच में ही वे लय खो बैठे और अपने पिछले चार मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल की. राजस्थान के लिए युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बना रहे हैं. वहीं टीम का मिडिल-ऑर्डर टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास नहीं दिखा है. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स टूर्नामेंट में हारी नहीं है और IPL का सबसे बड़ा चेज हासिल करने के बाद इस मैच में उतरेगी. पोंटिंग-अय्यर की लीडरशिप में पंजाब ने अपनी फील्डिंग के अलावा सभी चीजें अच्छी की हैं.

PBKS vs RR LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, सूर्यांश शेडगे, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

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राजस्थान रॉयल्स : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा.