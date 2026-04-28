PBKS vs RR LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की बैटिंग शुरू, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर

IPL 2026, PBKS vs RR Live Score Streaming: आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहा है. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पंजाब की टीम पहले बैटिंग करेगी.
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Punjab Kings vs Rajasthan Royals Match LIVE Score: आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहा है. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पंजाब की टीम पहले बैटिंग करेगी. दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में 2-2 बदलाव हुए हैं. राजस्थान ने शिमरॉन हेटमायर और रवि बिश्नोई को बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह दासुन शनाका और यश पुंजा टीम में आए हैं. पंजाब की बात करें तो उसने जेवियर बार्टलेट और शशांक सिंह को बाहर कर दिया. सुर्यांश शेडगे और लॉकी फर्ग्यूसन टीम में आए हैं.
राजस्थान ने अपने टूर्नामेंट की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की थी. उसने अपने शुरुआती चारों मैच जीते थे, लेकिन सीजन के बीच में ही वे लय खो बैठे और अपने पिछले चार मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल की. राजस्थान के लिए युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बना रहे हैं. वहीं टीम का मिडिल-ऑर्डर टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास नहीं दिखा है. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स टूर्नामेंट में हारी नहीं है और IPL का सबसे बड़ा चेज हासिल करने के बाद इस मैच में उतरेगी. पोंटिंग-अय्यर की लीडरशिप में पंजाब ने अपनी फील्डिंग के अलावा सभी चीजें अच्छी की हैं.
पंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, सूर्यांश शेडगे, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.
राजस्थान रॉयल्स : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा.
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. दो विस्फोटक ओपनर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत खूंखार बॉलर जोफ्रा आर्चर ने की है.
पंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, सूर्यांश शेडगे, नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.
राजस्थान रॉयल्स : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा.
PBKS vs RR LIVE Score: राजस्थान ने जीता टॉस
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों में दो-दो बदलाव देखने को मिले हैं. राजस्थान से शिमरॉन हेटमयार और रवि बिश्नोई बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर यश पुंजा और दासुन शनाका को मौका मिला है. पंजाब की बात करें तो जेवियर बार्टलेट और शशांक सिंह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. सुर्यांश शेडगे और लॉकी फर्ग्यूसन प्लेइंग-11 में आए हैं.
पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर पहुंच गए हैं. दोनों कप्तान भी टॉस की तैयारी में जुटे हैं. थोड़ी देर में टॉस होगा. इस बात की उम्मीद ज्यादा कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी.
साइड स्ट्रेन से उबर रहे संदीप शर्मा रॉयल्स के लिए पिछले तीन मैचों में नहीं खेल पाए हैं. उनकी उपलब्धता के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है. लॉकी फर्ग्यूसन पंजाब किंग्स के लिए पहले सात मैचों में उपलब्ध नहीं थे. वह नई दिल्ली में टीम में शामिल हो गए थे. उनके खेलने पर अभी भी संशय बरकरार है.
PBKS vs RR LIVE Score: पंजाब की फील्डिंग खराब
पंजाब किंग्स ने इस सीजन में 12 कैच छोड़े हैं.उनकी कैचिंग एफिशिएंसी 70.0 % है. यह दिल्ली कैपिटल्स के बाद दूसरी सबसे खराब है. दूसरी ओर, राजस्थान ने इस सीजन में अब तक सिर्फ छह कैच छोड़े हैं. यह किसी टीम द्वारा जॉइंट रूप से दूसरा सबसे कम है और उनका कैच सक्सेस % 87.5 है. यह KKR के बाद किसी भी टीम द्वारा दूसरा सबसे अच्छा है.
राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में पावरप्ले में (22.0) के एवरेज से सबसे ज्यादा विकेट (20) लिए हैं. ये पैरामीटर इस सीजन की सभी टीमों में सबसे अच्छे हैं. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स ने 52.25 के एवरेज से सिर्फ 8 विकेट लिए और 10.53 रन दिए.
राजस्थान रॉयल्स का पंजाब किंग्स पर 17-13 का एडवांटेज है. इस मैदान पर राजस्थान ने दोनों बार पंजाब को हराया है. हालांकि, 2022 के बाद से दोनों टीमों के बीच लगभग बराबरी की टक्कर रही है, जिसमें रॉयल्स के पास 4-3 की मामूली बढ़त है.
आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में मुकाबला होना है. आज एक और रन-फेस्ट हो सकता है. इस सीजन में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 212 रहा है. हालांकि, दोनों टीमों की जबरदस्त लाइन-अप को देखते हुए, अगर यह आंकड़ा पार हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए.