RCB vs GT Qualifier 1 Live Score: मिशन फाइनल के लिए बेंगलुरु और गुजरात में जंग, धर्मशाला में बारिश बनेगी विलेन?

IPL 2026 Qualifier 1 RCB vs GT Live score: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. प्लेऑफ का ये हाई वोल्टेज मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. आरसीबी और जीटी की नजर इस मैच को जीतकर सीधे फाइनल का टिकट कटवाने पर होगी. हारने वाली टीम को वापसी का एक और मौका मिलेगा.
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IPL 2026 Qualifier 1 RCB vs GT Live score: आईपीएल 2026 का कारवां अब प्लेऑफ तक पहुंच चुका है. आज (26 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर-1 मुकाबला खेला जाएगा. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम एलिमिनेटर मैच के विजेता से क्वालीफायर-2 में भिड़ेगी.
गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं. यहां मामला बराबरी का रहा है. दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 4-4 मुकाबले जीते हैं. आईपीएल 2026 में भी यही सिलसिला रहा. एक मैच में आरसीबी ने बाजी मारी तो दूसरे में गुजरात टाइटंस से जीत हासिल की. देखना दिलचस्प होगा कि प्लेऑफ में किसे जीत मिलती है.
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर बराड़, मानव सुथार, जयंत यादव
वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रासिख सलाम डार, फिलिप साल्ट, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, जैकब डफी, रिचर्ड ग्लीसन, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल
आईपीएल 2026 का कारवां अब प्लेऑफ तक पहुंच चुका है. आज (26 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर-1 मुकाबला खेला जाएगा. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा. उनका सामना SRH बनाम RR एलिमिनेटर मैच के विनर से होगा.
पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला में मौसम ने करवट ली है. हालांकि, फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि धर्मशाला में मंगलवार शाम मौसम साफ रहने की संभावना है. शाम को तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो अन्य कुछ स्थानों की भीषण गर्मी से राहत देगा. धर्मशाला में आर्द्रता का स्तर लगभग 20 प्रतिशत रहने का अनुमान है और बादल लगभग 1 प्रतिशत छाए रहेंगे। पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है
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