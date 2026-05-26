RCB vs GT Qualifier 1 Live Score: मिशन फाइनल के लिए बेंगलुरु और गुजरात में जंग, धर्मशाला में बारिश बनेगी विलेन?

IPL 2026 Qualifier 1 RCB vs GT Live score: आईपीएल 2026 का कारवां अब प्लेऑफ तक पहुंच चुका है. आज (26 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर-1 मुकाबला खेला जाएगा. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी. हारने वाली टीम एलिमिनेटर मैच के विजेता से क्वालीफायर-2 में भिड़ेगी.

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