GT vs RR Qualifier 2 Live: गुजरात-राजस्थान में भिड़ंत, वैभव को कैसे रोकेंगे शुभमन, बारिश से धुला मैच तो कौन खेलेगा फाइनल?

GT vs RR Qualifier 2 Live Score: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. ये अहम मुकाबला न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. क्वालीफायर 1 में RCB के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह रौंद दिया. अब क्वालीफायर 2 में RR बनाम GT में से जो भी टीम जीतेगी, वो फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टक्कर लेगी.
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Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Qualifier 2 Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब क्वालीफायर 2 तक पहुंच चुका है. मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से होगी. ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी. क्वालीफायर 1 में RCB के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह रौंद दिया.
आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने की रेस रोमांचक हो गई है. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी ने इसपर कब्जा कर रखा है. बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ने अब तक 15 मैचों में 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन (652 रन), तीसरे पर हेनरिक क्लासेन (624 रन) और चौथे स्थान पर शुभमन गिल (618 रन) हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इस रेस में वैभव सूर्यवंशी और आगे निकल जाते हैं या शुभमन-सुदर्शन उन्हें पीछे छोड़ते हैं.
गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती 15 साल के धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को रोकने की होगी. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान के स्टार ओपनर ने 29 गेंदों पर 97 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी अभी तक 65 छक्के जड़ चुके हैं. पिछले साल उन्होंने गुजरात के खिलाफ ही सेंचुरी जड़कर अपनी काबिलियत का परिचय दिया था. शुभमन गिल के लिए वैभव को रोकना एक कड़ा इम्तेहान होगा. जब पिछली बार दोनों टीमें भिड़ी थी, तब सिराज ने पहले यॉर्कर से वैभव को परेशान किया और फिर शानदार बाउंसर डालकर पवेलियन की राह दिखाई थी. इस मैच में भी सिराज और रबाडा जल्द से जल्द वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेजना चाहेंगे.
क्वालीफायर 2 में गुजरात और राजस्थान के बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद है. हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 10 मुकाबले हुए हैं. गुजरात की टीम हावी रही है. जीटी ने 10 में से 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबले आरआर के नाम रही है. हालांकि, 2025 में मामला 2-2 का रहा है.
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा, शुभम दुबे, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, शिमरन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह चरक, इमानजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुथार, अरशद खान, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा
GT बनाम RR क्वालीफायर 2 मैच न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर ये मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता है तो पॉइंट्स टेबल पर बेहतर पोजीशन होने के कारण गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच जाएगी और राजस्थान रॉयल्स को निराशा हाथ लगेगी. पॉइंट्स टेबल पर GT दूसरे स्थान पर थी, वहीं RR ने चौथे स्थान पर ग्रुप स्टेज को फिनिश किया था. बीबीसी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, चंडीगढ़ में होने वाले मुकाबले में शाम भर हल्की बारिश होने की संभावना है. भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे के आसपास बारिश की संभावना बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है और अगले तीन घंटों तक यह स्थिति बनी रहेगी, जिससे फाइनल में पहुंचने वाले विजेता का फैसला करने वाले इस मुकाबले में बारिश की वजह से बाधा आने की आशंका है.
आईपीएल 2026 में आज क्वालीफायर 2 की जंग है. फाइनल में जगह बनाने के लिए गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं. ये मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. पिछले मैच की बात करें तो क्वालीफायर 1 में RCB के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह रौंदा था.
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