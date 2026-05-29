GT vs RR Qualifier 2 Live: गुजरात-राजस्थान में भिड़ंत, वैभव को कैसे रोकेंगे शुभमन, बारिश से धुला मैच तो कौन खेलेगा फाइनल?

GT vs RR Qualifier 2 Live Score: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. ये अहम मुकाबला न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. क्वालीफायर 1 में RCB के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह रौंद दिया. अब क्वालीफायर 2 में RR बनाम GT में से जो भी टीम जीतेगी, वो फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टक्कर लेगी.