RR vs DC LIVE Score Updates: मिचेल स्टार्क की आईपीएल में जोरदार वापसी, पहले ही ओवर में उड़ाया यशस्वी जायसवाल का विकेट

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals LIVE Score: आईपीएल 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने हैं. शुक्रवार (1 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. राजस्थान की टीम में रवि बिश्नोई की वापसी हुई है. दिल्ली के मिचेल स्टार्क पहली बार सीजन में खेलने के लिए उतरे हैं. पथुम निसांका की भी वापसी हुई है. दुष्मंथा चमीरा और डेविड मिलर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.

पंजाब किंग्स पर हौसला बढ़ाने वाली जीत के बाद राजस्थान थकी हुई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच को अपने नाम करने उतरेगी. अंक तालिका में राजस्थान की टीम 9 मैचों में 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. उसे 6 मैचों में जीत और 3 में हार मिली है. दूसरी ओर, दिल्ली को 8 में से 3 मैच जीती है. उसे 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

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दिल्ली कैपिटल्स: साहिल पारख, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, टी नटराजन, आकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, लुंगी एंगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, पथुम निसांका, रेहान अहमद, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, करुण नायर.

राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, रवि सिंह, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, अमन राव पेराला, विग्नेश पुथुर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, युद्धवीर सिंह चरक, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा.