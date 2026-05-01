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Hindi Newsक्रिकेटRR vs DC LIVE Score Updates: मिचेल स्टार्क की आईपीएल में जोरदार वापसी, पहले ही ओवर में उड़ाया यशस्वी जायसवाल का विकेट

RR vs DC LIVE Score Updates: मिचेल स्टार्क की आईपीएल में जोरदार वापसी, पहले ही ओवर में उड़ाया यशस्वी जायसवाल का विकेट

IPL 2026, RR vs DC Live Score Streaming: आईपीएल 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने हैं. शुक्रवार (1 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 01, 2026, 07:37 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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Rajasthan Royals vs Delhi Capitals LIVE Score: आईपीएल 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने हैं. शुक्रवार (1 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. राजस्थान की टीम में रवि बिश्नोई की वापसी हुई है. दिल्ली के मिचेल स्टार्क पहली बार सीजन में खेलने के लिए उतरे हैं. पथुम निसांका की भी वापसी हुई है. दुष्मंथा चमीरा और डेविड मिलर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.

पंजाब किंग्स पर हौसला बढ़ाने वाली जीत के बाद राजस्थान थकी हुई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच को अपने नाम करने उतरेगी. अंक तालिका में राजस्थान की टीम 9 मैचों में 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. उसे 6 मैचों में जीत और 3 में हार मिली है. दूसरी ओर, दिल्ली को 8 में से 3 मैच जीती है. उसे 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

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दिल्ली कैपिटल्स: साहिल पारख, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, टी नटराजन, आकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, लुंगी एंगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, पथुम निसांका, रेहान अहमद, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, करुण नायर.

राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, रवि सिंह, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, अमन राव पेराला, विग्नेश पुथुर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, युद्धवीर सिंह चरक, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा.

01 May 2026
19:37 PM

RR vs DC LIVE Score: राजस्थान को बड़ा झटका

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम पहले ओवर में बड़ा झटका लगा. आईपीएल 2026 में पहला मैच खेल रहे मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल का विकेट ले लिया. यशस्वी ने स्टार्क की पहली गेंद पर छक्का मारा. इसके बाद ओवर की तीसरी बॉल पर वह तेज फुलटॉस को नहीं संभाल पाए. वह गेंद को हवा में मार बैठे और स्टार्क ने खुद ही कैच ले लिया. यशस्वी 6 रन बनाकर आउट हो गए. राजस्थान का स्कोर 1 ओवर में 1 विकेट पर 7 रन है. वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल क्रीज पर हैं.

 

 

19:31 PM

RR vs DC LIVE Score: राजस्थान की बैटिंग शुरू

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग शुरू हो गई है. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे हैं. दिल्ली के लिए गेंदबाजी की शुरुआत मिचेल स्टार्क ने की है.

19:15 PM

RR vs DC LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेट कीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन.
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा.

दिल्ली कैपिटल्स इम्पैक्ट सब्स: डेविड मिलर, विप्रज निगम, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डार
राजस्थान रॉयल्स इम्पैक्ट सब्स: एडम मिल्ने, दसुन शनाका, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे

19:05 PM

RR vs DC LIVE Score: राजस्थान ने जीता टॉस

राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीत लिया है. कप्तान रियान पराग ने सबको चौंकाते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. आमतौर पर इस सीजन में टॉस जीतने वाली टीमों ने गेंदबाजी चुनी है. दिल्ली की टीम मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है. वह सीजन में पहली बार खेल रहे हैं.

18:45 PM

RR vs DC Live Score: थोड़ी देर में टॉस

जयपुर में राजस्थान और दिल्ली के बीच मुकाबला है. थोड़ी देर में टॉस होने वाला है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है. सबकी नजर इस मैच में केएल राहुल और जोफ्रा आर्चर के बीच होने वाली टक्कर पर है.

18:25 PM

RR vs DC LIVE Score: पिच रिपोर्ट

जयपुर की पिच से संतुलित मुकाबला होने की उम्मीद है, हालांकि हाल के हाई-स्कोरिंग मैचों से पता चलता है कि बैट्समैन को अच्छी कंडीशन मिल सकती है. RR टेबल में ऊपर है और मिचेल स्टार्क की वापसी से DC को शायद बढ़ावा मिलेगा.

18:16 PM

RR vs DC LIVE Score: मैच के बाद RR को बड़ा ब्रेक मिलेगा

राजस्थान रॉयल्स मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) पर अपनी जीत के बाद कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में उतरेगी. न्यू चंडीगढ़ में खेलते हुए, उन्होंने 223 रन का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया और PBKS को इस सीजन की पहली हार दी. अपने पिछले तीन मैचों में दो जीत के साथ RR ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत उसे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर भी पहुंचा सकती है, क्योंकि GT से हारने के बाद RCB ने टॉप पर जाने का मौका गंवा दिया. इस मैच के बाद टीम को कुछ दिन का ब्रेक मिलेगा.

18:11 PM

RR vs DC LIVE Score: जयपुर में कैसा रहेगा मौसम?

शुक्रवार शाम को जयपुर में मौसम गर्म रहने की उम्मीद है/ टेम्परेचर 37°C के आसपास रहेगा और एवरेज ह्यूमिडिटी 20 से 30 परसेंट के बीच रहेगी. हालांकि, रात होते-होते टेम्परेचर गिर सकता है.

18:05 PM

RR vs DC LIVE Score: राजस्थान-दिल्ली में मुकाबला

राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच थोड़ी देर में आईपीएल का मुकाबला शुरू होगा. पहली बॉल शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी और टॉस 7 बजे होगा. मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाएगा और देश में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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