SRH vs RR IPL 2026 Eliminator Live: राजस्थान-हैदराबाद में रॉयल भिड़ंत... बदले की आग में धधक रहे रियान पराग, कौन होगा बाहर?

SRH vs RR IPL 2026 Qualifier 2 Live Updates: आईपीएल 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. आरसीबी की टीम ने गुजरात टाइटंस को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. अब एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर है. टॉस का समय शाम 7 बजे है.
Trending Photos
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Eliminator Live: आईपीएल 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. आरसीबी की टीम ने गुजरात टाइटंस को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. अब एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर है. हारने वाली टीम का पत्ता कट जाएगा जबकि जीतने वाली टीम को क्वालीफायर-2 का टिकट मिलेगा. दोनों टीमों के कप्तान शाम 7 बजे टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.
एलिमिनेटर मुकाबले में हारने वाली टीम आईपीएल 2026 से बाहर हो जाएगी. वहीं, जीतने वाली टीम का मुकाबला क्वालीफायर-2 में गुजरात की टीम से होगा. 29 मई को क्वालीफायर-2 खेला जाएगा. फिर उसमें जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी को टक्कर देगी.
राजस्थान-हैदराबाद की टीमों के बीच टॉस शाम 7 बजे होगा. राजस्थान की टीम बदले की आग में धधक रही है. दोनों टीमों के बीच लीग स्टेज में 2 बार टक्कर हुई और दोनों बाद हैदराबाद ने राजस्थान को रौंदा है. अब देखना होगा कि हार की हैट्रिक लगती है या राजस्थान के रॉयल्स मुकाबला बदला लेने में कामयाब होते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.