SRH vs RR IPL 2026 Eliminator Live: राजस्थान-हैदराबाद में रॉयल भिड़ंत... बदले की आग में धधक रहे रियान पराग, कौन होगा बाहर?

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Eliminator Live: आईपीएल 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. आरसीबी की टीम ने गुजरात टाइटंस को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. अब एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर है. हारने वाली टीम का पत्ता कट जाएगा जबकि जीतने वाली टीम को क्वालीफायर-2 का टिकट मिलेगा. दोनों टीमों के कप्तान शाम 7 बजे टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.

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