GT vs KKR LIVE IPL 2026 Today Match: केकेआर ने लिया कठोर फैसला, 33 गेंद पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाज को किया बाहर, देखें प्लेइंग XI

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders IPL 2026 Match 25th Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 25वें मैच तक पहुंच चुका है. आज (17 अप्रैल) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम पर ज्यादा दबाव है, क्योंकि केकेआर ने आईपीएल 2026 में अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड कंपनी ने 4 मुकाबले खेले हैं, दो में जीत और दो में हार मिली है. अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. ओपनर फिन एलन की जगह टिम साइफर्ट को शामिल किया गया है. गुजरात ने कोई बदलाव नहीं किया है.

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