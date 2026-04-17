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Hindi Newsक्रिकेटGT vs KKR LIVE IPL 2026 Today Match: केकेआर ने लिया कठोर फैसला, 33 गेंद पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाज को किया बाहर, देखें प्लेइंग XI

GT vs KKR LIVE IPL 2026 Today Match: केकेआर ने लिया कठोर फैसला, 33 गेंद पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाज को किया बाहर, देखें प्लेइंग XI

GT vs KKR IPL 2026 Match 25th Scorecard Live: आईपीएल 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. ओपनर फिन एलन की जगह टिम साइफर्ट को शामिल किया गया है. गुजरात ने कोई बदलाव नहीं किया है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:14 PM IST
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गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स लाइव अपडेट्स यहां देखें
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Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders IPL 2026 Match 25th Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 25वें मैच तक पहुंच चुका है. आज (17 अप्रैल) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम पर ज्यादा दबाव है, क्योंकि केकेआर ने आईपीएल 2026 में अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड कंपनी ने 4 मुकाबले खेले हैं, दो में जीत और दो में हार मिली है. अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. ओपनर फिन एलन की जगह टिम साइफर्ट को शामिल किया गया है. गुजरात ने कोई बदलाव नहीं किया है.

 

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17 April 2026
19:15 PM

GT vs KKR Live Score: केकेआर ने लिया कठोर फैसला

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों पर शतक ठोकने वाले कीवी बल्लेबाज फिन एलन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. उनकी जगह उनके हमवतन टिम साइफर्ट को प्लेइंग इलेवन में एंट्री मिली है. फिन एलन आईपीएल 2026 में अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया है.

19:10 PM

GT vs KKR Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): टिम साइफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (डब्ल्यू), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग XI): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

19:04 PM

GT vs KKR Live Score: केकेआर ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. ओपनर फिन एलन की जगह टिम साइफर्ट को शामिल किया गया है. गुजरात ने कोई बदलाव नहीं किया है.

18:26 PM

GT vs KKR Live Score: क्या आप जानते हैं?

-आईपीएल 2026 में केकेआर के तेज गेंदबाजों ने लगभग हर तीन गेंदों पर एक चौका या छक्का दिया है.
-इस सीजन में जोस बटलर का शुरुआती दस गेंदों का स्ट्राइक रेट 165 है और वह अभी तक अपनी पारी की शुरुआती दस गेंदों के अंदर आउट नहीं हुए हैं. इसके विपरीत, हाल ही में हुए टी20 विश्व कप में उनका स्ट्राइक रेट 92.45 था.
-कम से कम 8 ओवर फेंकने के हिसाब से, सुनील नरेन (6.86) और राशिद खान (6.87) का आईपीएल 2026 में स्पिनरों में सबसे अच्छा इकॉनमी रेट है.

18:22 PM

GT vs KKR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 12

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), सुनील नरेन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

18:19 PM

GT vs KKR Live Score: गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 12

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मानव सुथार/अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

18:05 PM

GT vs KKR Live Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड 

 

गुजरात टाइटंस टीम: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान,कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, मानव सुथार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, निशांत सिंधु, गुरनूर बराड़, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, जयंत यादव, ईशांत शर्मा

 

18:02 PM

GT vs KKR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड 

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, सौरभ दुबे, दक्ष कामरा, उमरान मलिक, मथीशा पथिराना

17:58 PM

GT vs KKR Live Score: अजिंक्य रहाणे पर लटकी तलवार!

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक जीत का खाता नहीं खोला है. टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर काफी दबाव है. ये भी अफवाह है कि अगर प्रदर्शन में सुधार नहीं हुई तो रहाणे से कप्तानी छीन सकती है. इस साल केकेआर ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चखा है. पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसकी वजह से उनके खाते में एक अंक है.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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