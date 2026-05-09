RR vs GT Live Score: रियान पराग बाहर, यशस्वी जायसवाल कर रहे कप्तानी, गुजरात के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Match Live Updates: आईपीएल 2026 का कारवां अब 52वें मैच तक पहुंच चुका है. आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये राजस्थान बनाम गुजरात मुकाबला काफी अहम है. वहीं, शुभमन गिल एंड कंपनी राजस्थान से इसी सीजन में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में आरआर ने जीटी को 6 रन से हराया था. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बराबर (12) अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रनरेट के कारण राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है.

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