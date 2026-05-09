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Hindi Newsक्रिकेटRR vs GT Live Score: रियान पराग बाहर, यशस्वी जायसवाल कर रहे कप्तानी, गुजरात के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

RR vs GT Live Score: रियान पराग बाहर, यशस्वी जायसवाल कर रहे कप्तानी, गुजरात के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

IPL 2026 Today Match, RR vs GT Live Score: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बराबर (12) अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रनरेट के कारण राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है. इस सीजन जब दोनों टीमें पहले राउंड में भिड़ी थी तब राजस्थान ने गुजरात को 6 रन से हराया था.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 09, 2026, 07:05 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर
राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर
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Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Match Live Updates: आईपीएल 2026 का कारवां अब 52वें मैच तक पहुंच चुका है. आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये राजस्थान बनाम गुजरात मुकाबला काफी अहम है. वहीं, शुभमन गिल एंड कंपनी राजस्थान से इसी सीजन में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में आरआर ने जीटी को 6 रन से हराया था. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बराबर (12) अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रनरेट के कारण राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है.

 

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09 May 2026
19:04 PM

RR vs GT Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं. रेगुलर कप्तान रियान पराग इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. बतौर कप्तान पहले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

18:32 PM

RR vs GT Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 9 मैच खेले जा चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स ने 3 बार जीत हासिल की है, जबकि गुजरात टाइटंस ने 6 बार जीत दर्ज की है. इस सीजन में हुए पहले एनकाउंटर में राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से बाजी मारी थी.

18:28 PM

RR vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव का तूफानी शतक

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं. पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने गुजरात के खिलाफ इसी मैदान पर 35 गेंदों पर शतक ठोककर सनसनी मचाई थी. इस सीजन भी वैभव का बल्ला तबाही मचा रहा है. सनराइजर्स हैदरबाद के खिलाफ मैच में 15 साल के खिलाड़ी ने 37 गेंदों पर शानदार शतक जड़ा था. आईपीएल 2026 में वैभव ने अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं और 404 रन बनाए हैं.

18:10 PM

RR vs GT Live Score: राजस्थान रॉयल्स से हिसाब बराबर कर पाएगी गुजरात टाइटंस?

आईपीएल 2026 में फिलहाल 'रिवेंज वीक' चल रहा है. 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. जब पिछली बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रियान पराग की सेना गुजरात पर भारी पड़ी थी. रोमांचक मुकाबले में आरआर को 6 रन से जीत मिली थी. ये बताना जरूरी है कि उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल नहीं खेले थे और उनकी जगह राशिद खान ने कमान संभाला था. आज शुभमन एंड कंपनी राजस्थान रॉयल्स से हिसाब बराबर करना चाहेगी.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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