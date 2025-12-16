Advertisement
IPL Auction 2026 LIVE Updates: कैमरन ग्रीन-वेंकटेश अय्यर हुए मालामाल, लियाम लिविंगस्टोन-पृथ्वी शॉ और सरफराज खान अनसोल्ड

IPL Auction 2026 LIVE Updates: कैमरन ग्रीन-वेंकटेश अय्यर हुए मालामाल, लियाम लिविंगस्टोन-पृथ्वी शॉ और सरफराज खान अनसोल्ड

IPL 2026 Mini Auction Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन अबू धाबी में शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइटराइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:49 PM IST
IPL Auction 2026 LIVE Updates: कैमरन ग्रीन-वेंकटेश अय्यर हुए मालामाल, लियाम लिविंगस्टोन-पृथ्वी शॉ और सरफराज खान अनसोल्ड
Indian Premier League Mini Auction 2026 Live: इंइंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन अबू धाबी में शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइटराइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. ग्रीन ऋषभ पंत का IPL ऑक्शन में सबसे ज्यादा 27 करोड़ रुपये में बिकने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए.

डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में खरीदा. ग्रीन के अलावा पहले राउंड में वह बिकने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे. ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैकगर्क, भारत के पृथ्वी शॉ, न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे और सरफराज खान को किसी ने नहीं खरीदा. अब पहले राउंड में नहीं बिकने वाले खिलाड़ी बाद में ऑक्शन लिस्ट में आ सकते हैं. लियाम लिविंगस्टोन, रचिन रवींद्र और वियान मुल्डर को भी किसी ने नहीं खरीदा.

वेंकटेश अय्यर के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइटराइडर्स में जोरदार टक्कर देखने को मिली. दोनों टीमें वेंकटेश को खरीदना चाहती थीं. आरसीबी ने इसमें बाजी मार ली. उसने अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीद लिया. वानिंदु हसरंगा को लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा. क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा. फिन एलेन को कोलकाता नाइटराइडर्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा. बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

16 December 2025
15:27 PM

IPL Auction 2026 LIVE Updates:  विकेटकीपर्स की लिस्ट

केएस भरत- बेस प्राइस 75 लाख रुपये- अनसोल्ड
क्विंटन डिकॉक- बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये- मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा
रहमनुल्लाह गुरबाज- बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
जॉनी बेयरस्टो- बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
जेमी स्मिथ- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
बेन डकेट- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
फिन एलेन- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- कोलकाता नाइटराइडर्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

15:15 PM

IPL Auction 2026 LIVE Updates: कैप्ड ऑलराउंडर की लिस्ट

गस एटकिंसन- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
रचिन रवींद्र- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
लियाम लिविंगस्टोन- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
वियान मुल्डर- बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
वानिंदु हसरंगा- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
वेंकटेश अय्यर- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा
दीपक हुड्डा - बेस प्राइस 75 लाख रुपये- अनसोल्ड

15:14 PM

IPL Auction 2026 LIVE Updates: लियाम लिविंगस्टोन को किसी ने नहीं खरीदा

इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को किसी ने नहीं खरीदा. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था. वह ऑक्शन के आखिरी में फिर से आ सकते हैं. उनके अलावा रचिन रवींद्र, गस एटकिंसन, वियान मुल्डर को भी किसी ने नहीं खरीदा. लखनऊ सुपर जाएंट्स ने श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को 2 करोड़ रुपये में खरीदा.

15:05 PM

IPL Auction 2026 LIVE Updates: मिनी ऑक्शन में पहले राउंड का लेखा-जोखा

जेक फ्रेजर मैकगर्क- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
डेविड मिलर- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
पृथ्वी शॉ- बेस प्राइस 75 लाख रुपये- अनसोल्ड
डेवोन कॉन्वे- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड
कैमरन ग्रीन- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- कोलकाता नाइटराइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा
सरफराज खान- बेस प्राइस 75 लाख रुपये- अनसोल्ड

15:00 PM

IPL Auction 2026 LIVE Updates: कैमरन ग्रीन पर बरसे पैसे

ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइटराइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. वह आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. उन्होंने अपने ही देश के मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्टार्क को कोलकाता ने 2024 सीजन से पहले 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. 

14:45 PM

Indian Premier League Mini Auction 2026 Live: पृथ्वी शॉ और डेवोन कॉन्वे अनसोल्ड

डेविड मिलर- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
पृथ्वी शॉ- बेस प्राइस 75 लाख रुपये- अनसोल्ड
डेवोन कॉन्वे- बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये- अनसोल्ड

14:40 PM

"IPL Auction 2026 LIVE Updates:  आईपीएल ऑक्शन शुरू, मैकगर्क अनसोल्ड

अबूधाबी में आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत हो गई है. सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेक फ्रेजर मैकगर्क का नाम आया है. उन्हें उनके 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में किसी ने नहीं खरीदा.

