IPL 2026 Retention Live Updates: पथिराना को रिलीज करने वाली है CSK? आज रिटेंशन डे, एक क्लिक में जानें सभी अपडेट्स

IPL 2026 Retentions Live Updates: आईपीएल नीलामी से लगभग एक महीने पहले 10 फ्रेंचाइजी आज अपने-अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करेंगी. अगले सीजन में कुछ हाई-प्रोफाइल नामों के नई टीमों में शामिल होने की कई खबरें आ रही हैं.

Nov 15, 2025, 04:03 PM IST
IPL 2026 Retained Player List Live Updates : आईपीएल नीलामी से लगभग एक महीने पहले 10 फ्रेंचाइजी आज अपने-अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करेंगी. अगले सीजन में कुछ हाई-प्रोफाइल नामों के नई टीमों में शामिल होने की कई खबरें आ रही हैं. संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना और रवींद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में जाना है. शनिवार सुबह इस सौदे की आधिकारिक पुष्टि हो गई. 

शार्दुल ठाकुर और शेरफेन रदरफोर्ड के मुंबई इंडियंस में शामिल होने की पुष्टि के साथ कुछ और नाम भी सामने आए हैं. ट्रेडिंग विंडो खुली है और दिन-ब-दिन व्यस्त होती जा रही है. इस बीच लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सनराइजर्स हैदराबाद से मोहम्मद शमी के आने की पुष्टि कर दी है.

दिल्ली कैपिटल्स कथित तौर पर अगले महीने होने वाले आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को रिटेन करने के लिए तैयार है. पिछले साल मेगा ऑक्शन के दौरान 14 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए राहुल का कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

सीएसके श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को रिलीज करने के लिए तैयार है. टीम ने पिछले साल आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. पथिराना का पिछले सीजन प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, वे केवल 13 विकेट ही ले पाए थे और 10 से अधिक की औसत से रन लुटाए थे.

15 November 2025
16:04 PM

IPL 2026 Retention Live Updates: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किसे रिलीज करेगी?

आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी अपने कोर ग्रुप को बरकरार रख सकती है, जिसने इस साल की शुरुआत में पंजाब किंग्स को रोमांचक फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीता था. हालांकि, आरसीबी अपने इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज कर सकती है, जिन्हें उन्होंने पिछले साल मेगा नीलामी में 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. लिविंगस्टोन ने 133.33 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए और दो विकेट लिए.

15:54 PM

IPL 2026 Retention Live Updates: मुंबई इंडियंस पहुंचे शार्दुल ठाकुर

अगले आईपीएल सीpन से पहले ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जाएंट्स ने मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया है, जबकि गुजरात टाइटन्स ने शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया है. शार्दुल पहली बार इस टूर्नामेंट में मुंबई के लिए खेलेंगे. 

15:43 PM

IPL 2026 Retention Live Updates: क्या PBKS ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करेगा?

आईपीएल 2025 की उपविजेता पंजाब किंग्स का सीजन शानदार रहा. इसलिए उम्मीद है कि वे अपनी टीम में बड़े बदलाव करने के लिए आईपीएल की छोटी नीलामी पर विचार नहीं करेंगे. हालांकि, एक रिपोर्ट की मानें तो ऑस्ट्रेलियाई टी20 सुपरस्टार ग्लेन मैक्सवेल को पिछले सीजन में छह पारियों में 48 रन बनाने वाले साधारण प्रदर्शन के बाद PBKS रिलीज कर सकता है. चोट के कारण उनका आईपीएल सीजन समय से पहले ही समाप्त हो गया था.

15:35 PM

IPL 2026 Retention Live Updates: आज रिटेंशन डे

आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए टीमों को अंतिम रूप देने का आखिरी दिन आ गया है. आज शाम 5 बजे तक टीमें अगले महीने होने वाली आईपीएल मिनी नीलामी से पहले अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की सूची की पुष्टि करना शुरू कर देंगी. आईपीएल रिटेंशन की समय सीमा से पहले संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के बीच हुए सौदे पर चर्चा जोरों पर है. बताया जा रहा है कि कागजों पर इस सौदे की पुष्टि हो गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. विभिन्न टीमों के बीच और भी बदलाव हो सकते हैं और कुछ बड़े नामों को रिलीज किया जा सकता है. सभी ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

IPL 2026Indian Premier League

