IPL 2026 Retention Live Updates: पथिराना को रिलीज करने वाली है CSK? आज रिटेंशन डे, एक क्लिक में जानें सभी अपडेट्स

IPL 2026 Retained Player List Live Updates : आईपीएल नीलामी से लगभग एक महीने पहले 10 फ्रेंचाइजी आज अपने-अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करेंगी. अगले सीजन में कुछ हाई-प्रोफाइल नामों के नई टीमों में शामिल होने की कई खबरें आ रही हैं. संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना और रवींद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में जाना है. शनिवार सुबह इस सौदे की आधिकारिक पुष्टि हो गई.

शार्दुल ठाकुर और शेरफेन रदरफोर्ड के मुंबई इंडियंस में शामिल होने की पुष्टि के साथ कुछ और नाम भी सामने आए हैं. ट्रेडिंग विंडो खुली है और दिन-ब-दिन व्यस्त होती जा रही है. इस बीच लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सनराइजर्स हैदराबाद से मोहम्मद शमी के आने की पुष्टि कर दी है.

दिल्ली कैपिटल्स कथित तौर पर अगले महीने होने वाले आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को रिटेन करने के लिए तैयार है. पिछले साल मेगा ऑक्शन के दौरान 14 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए राहुल का कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

सीएसके श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को रिलीज करने के लिए तैयार है. टीम ने पिछले साल आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. पथिराना का पिछले सीजन प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, वे केवल 13 विकेट ही ले पाए थे और 10 से अधिक की औसत से रन लुटाए थे.