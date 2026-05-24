IPL 2026, KKR vs DC Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता टॉस, दिल्ली कैपिटल्स की पहले बल्लेबाजी

IPL 2026, KKR vs DC Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. हमें हालात का पता है और विकेट भी अच्छा लग रहा है. यह क्रिकेट का खेल है और पिछले छह मैचों में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है. हम यहां भी अच्छा करना चाहते हैं. मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है. हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं.' दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस हारकर कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी ही करते. हम देखेंगे कि अगले सीजन में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि हमने खराब क्रिकेट खेला, लेकिन हमने उन मौकों को नहीं भुनाया जिनसे मैच का नतीजा बदल सकता था. हमें यह सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा. हमारी टीम में दो बदलाव हैं.'

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, अकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी.

कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी.