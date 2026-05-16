KKR vs GT Live Score: प्लेऑफ का टिकट पाने उतरेगी गुजरात टाइटंस, केकेआर के लिए 'करो या मरो' वाला मैच, ईडन गार्डन्स में जंग

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Live Score: आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम लगातार 5 मुकाबले जीतकर यहां पहुंची है. अगर आज गुजरात को जीत मिलती है तो वो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, हार से केकेआर का सफर समाप्त हो जाएगा.
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IPL 2026 60th Match, KKR vs GT Live Score: आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में केकेआर का सामना गुजरात टाइटंस से है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है. गुजरात टाइटंस जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, वहीं केकेआर का सफर समाप्त हो जाएगा. अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जीत हासिल करती है तो वो प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे. शुभमन गिल की टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि लगातार 5 मैच से गुजरात टाइटंस जीत के रथ पर सवार है.
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती/सौरभ दुबे
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 6 बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ है. 4 मैचों में गुजरात ने बाजी मारी है, जबकि एक मुकाबला कोलकाता ने जीता है. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, रविश्रीनिवासन साई किशोर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, इशांत शर्मा, जयंत यादव, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुथार, गुरनूर बरार
आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. गुजरात टाइटंस जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, वहीं केकेआर का सफर समाप्त हो जाएगा. अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जीत हासिल करती है तो वो प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे. इस मैच में शुभमन गिल की टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि लगातार 5 मैच से गुजरात टाइटंस जीत के रथ पर सवार है.