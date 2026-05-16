KKR vs GT Live Score: प्लेऑफ का टिकट पाने उतरेगी गुजरात टाइटंस, केकेआर के लिए 'करो या मरो' वाला मैच, ईडन गार्डन्स में जंग

IPL 2026 60th Match, KKR vs GT Live Score: आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में केकेआर का सामना गुजरात टाइटंस से है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है. गुजरात टाइटंस जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, वहीं केकेआर का सफर समाप्त हो जाएगा. अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जीत हासिल करती है तो वो प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे. शुभमन गिल की टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि लगातार 5 मैच से गुजरात टाइटंस जीत के रथ पर सवार है.

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