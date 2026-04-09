KKR vs LSG LIVE Score: हार का सिलसिला खत्म करेगी केकेआर? ईडन गार्डन्स में महावार, कुछ ही देर में टॉस

IPL 2026 KKR vs LSG Live Score Updates: इंडियन प्रीमीयर लीग का 15वां मुकाबला कोलकाता नाईटराइडर्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच है. केकेआर की नजरें आज का मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में खाता खोलने पर होंगी. मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होनी है.
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Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल के 19वें सीजन का 15 वां मुकाबला कोलकाता नाईटराइडर्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच है. यह मैच कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे की निगाहें पहली जीत पर होंगी. पिछला मुकाबला जीत चुकी लखनऊ टीम की नजरें अपनी जीत की लय को बरकरार रखने पर होंगी. बीते दो मुकाबलों में लखनऊ के लिए धमाकेदार गेंदबाजी करने के वाले मोहम्मद शमी पर आज एक बार फिरअपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे. पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे आज एक बार फिर अपनी टीम के लिए बहुमुल्य पारी खेलने की कोशिश करेंगे. टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान 7 बजे मैदान पर आएंगे.
2022 में एलएसजी ने आईपीएल में डेब्यू किया था और उसके बाद से अब तक केकेआर और एलएसजी के बीच कुल 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इसमें एलएसजी ने 4-2 से बढ़त बनाई है. ईडन गार्डन्स में भी एलएसजी का पलड़ा भारी है और यहां उसने 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है.
KKR vs LSG LIVE : केकेआर की संभावित प्लेइंग 11
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी .
KKR vs LSG LIVE : लखनऊ की संभावित प्लेइंग 11
मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी.
KKR vs LSG LIVE: क्या आज ग्रीन करेंगे गेंदबाजी?
टूर्नामेंट के पहले मुकाबले से कैमरन ग्रीन को लेकर लगातार विवाद जारी रहा है. दरअसल, उनके गेंदबाजी ना करने पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें चल रही है. जिसपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. हालांकि, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक इस सीजन में एक भी गेंद नहीं फेंकी है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वह आज गेंदबाजी करेंगे या नहीं.
KKR vs LSG LIVE Streaming: शमी आज भी बरपाएंगे कहर?
मोहम्मद शमी अपने करियर में बेहद ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. इस बात का उदाहरण बीते दोनों मुकाबलों में उनकी फॉर्म रही है. वह जबरदस्त अंदाज में अपनी टीम के लिए विकेट झटकर मुकाबले में दबदबा बनाने में कामयाब रहे हैं. लखनऊ को मिली पहली जीत में उनके अहम विकेट शामिल थे.
KKR vs LSG LIVE: हे़ड टू हेड आंकड़े
2022 में आईपीएल में पदार्पण करने के बाद से एलएसजी और केकेआर के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिनमें एलएसजी ने 4 जीत के साथ बढ़त बनाई है. ईडन गार्डन्स में भी एलएसजी ने 3 में से 2 मैच जीते हैं.