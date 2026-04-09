KKR vs LSG LIVE Score: हार का सिलसिला खत्म करेगी केकेआर? ईडन गार्डन्स में महावार, कुछ ही देर में टॉस

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल के 19वें सीजन का 15 वां मुकाबला कोलकाता नाईटराइडर्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच है. यह मैच कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे की निगाहें पहली जीत पर होंगी. पिछला मुकाबला जीत चुकी लखनऊ टीम की नजरें अपनी जीत की लय को बरकरार रखने पर होंगी. बीते दो मुकाबलों में लखनऊ के लिए धमाकेदार गेंदबाजी करने के वाले मोहम्मद शमी पर आज एक बार फिरअपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे. पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे आज एक बार फिर अपनी टीम के लिए बहुमुल्य पारी खेलने की कोशिश करेंगे. टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान 7 बजे मैदान पर आएंगे.

हेड टू हेड आंकड़े

2022 में एलएसजी ने आईपीएल में डेब्यू किया था और उसके बाद से अब तक केकेआर और एलएसजी के बीच कुल 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इसमें एलएसजी ने 4-2 से बढ़त बनाई है. ईडन गार्डन्स में भी एलएसजी का पलड़ा भारी है और यहां उसने 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है.