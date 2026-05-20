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Hindi Newsक्रिकेटKKR vs MI Live Score: प्लेऑफ में अभी भी पहुंच सकती है केकेआर, क्या मुंबई इंडियंस करेगी मजा खराब? ईडन गार्डन्स में अहम मुकाबला

KKR vs MI Live Score: प्लेऑफ में अभी भी पहुंच सकती है केकेआर, क्या मुंबई इंडियंस करेगी मजा खराब? ईडन गार्डन्स में अहम मुकाबला

IPL 2026 Today Match, KKR vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 65वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन केकेआर की सांसें अभी चल रही है. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम के लिए आज का मुकाबला काफी अहम है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 20, 2026, 06:18 PM IST
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कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर
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Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से है. ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाने वाला ये मैच प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए केकेआर को अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो कोलकाता नाइट राइडर्स का खेल खराब कर सकती है.

 

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20 May 2026
18:20 PM

KKR vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रघु शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, सूर्यकुमार यादव, एएम गजनफर, हार्दिक पंड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार

18:10 PM

KKR vs MI Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, मथीशा पथिराना, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, रोवमन पॉवेल, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा, ब्लेसिंग मुजारबानी

18:00 PM

KKR vs MI Live Score: कोलकाता और मुंबई का मुकाबला

आईपीएल 2026 के 65वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए केकेआर को अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो कोलकाता नाइट राइडर्स का खेल खराब कर सकती है.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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