KKR vs MI Live Score: प्लेऑफ में अभी भी पहुंच सकती है केकेआर, क्या मुंबई इंडियंस करेगी मजा खराब? ईडन गार्डन्स में अहम मुकाबला

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से है. ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाने वाला ये मैच प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए केकेआर को अपने बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो कोलकाता नाइट राइडर्स का खेल खराब कर सकती है.

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