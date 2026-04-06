KKR (20/2) vs PBKS Live Score: पंजाब के इस विदेशी गेंदबाज ने मचाया कहर, एक ओवर में दो विकेट, ग्रीन फिर सस्ते में निपटे

KKR vs PBKS IPL 2026 Live Updates: आईपीएल 2026 के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है. ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पंजाब की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, जबकि केकेआर की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को जगह नहीं मिली है.
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Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां 12वें मैच तक पहुंच गया है. आज ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पंजाब की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, जबकि केकेआर की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को जगह नहीं मिली है. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और रोवमैन पॉवेल को मौका मिला है. कप्तान रहाणे ने बताया कि नरेन की तबीयत ठीक नहीं है, वहीं वरुण पिछले मैच में कैच लेने के दौरान चोटिल हो गए थे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI:
कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) या पंजाब किंग्स (PBKS) में आज कौन सी टीम जीतेगी IPL मैच?
— Zee News (@ZeeNews) April 6, 2026
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच मैच से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए नीचे देखें:
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score: कैमरन ग्रीन फिर फ्लॉप
पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की शुरुआत बेहद खराब हुई है. दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने कहर बरपाते हुए पहले फिन एलन और फिर कैमरन ग्रीन को पवेलियन की राह दिखाई. ग्रीन लगातार तीन मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं.
केकेआर की पारी का आगाज हो चुका है. अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी क्रीज पर है. अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में 12 रन बने.
लगातार दो हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पर नई मुसीबत आ गई है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में दो स्टार स्पिनर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे हैं. कप्तान रहाणे ने टॉस पर बताया कि नरेन बीमार हैं, जबकि वरुण पिछले मैच में कैच लेने के दौरान चोटिल हो गए थे.
कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score: नहीं खेल रहे वरुण-नरेन
कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये मुकाबला ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. हैरान करने वाली बात ये है कि केकेआर की प्लेइंग इलेवन में दो स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन नहीं हैं. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और रोवमैन पॉवेल को मौका मिला है.
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score: कोलकाता ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी
पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ये मुकाबला ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है.
अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने आईपीएल 2026 में अभी तक खाता नहीं खोला है. दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि वो यहां लगातार दो जीत के बाद आई है. ईडन गार्डन्स में रोचक टक्कर की उम्मीद है. थोड़ी देर में टॉस होगा.
पिछले साल पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 2 मुकाबले हुए थे. हालांकि, एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 16 रन से जीत हासिल की थी. ये मैच काफी रोमांचक रहा था. पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 111 रन बनाए थे, लेकिन केकेआर 95 रनों पर ढेर हो गई और लो स्कोरिंग मैच को श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने 16 रन से जीता था.
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय/मनीष पांडे, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरबानी. इम्पैक्ट खिलाड़ी: वैभव अरोड़ा
पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल. इम्पैक्ट खिलाड़ी: विजयकुमार वैशाक
कोलकाता बनाम पंजाब मैच में बारिश विलेन बन सकती है. हालांकि, फिलहाल मौसम साफ है. वेदर रिपोर्ट के अनुसार, मैच के समय 30 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है. फैंस ये दुआ करेंगे कि बारिश खलल ना डाले और ईडन गार्डन्स में सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात हो.
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल इतिहास में केकेआर और पीबीकेएस के बीच अब तक 35 मुकाबले हुए हैं. ऐतिहासिक रूप से केकेआर का दबदबा रहा है, उसने 21 मैच जीते हैं जबकि 13 हारे हैं. ईडन गार्डन्स मैदान पर दोनों टीमों का आमना-सामना 14 बार हुआ है. 9 मैचों में केकेआर ने बाजी मारी है.
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड
कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, मिशेल ओवेन। हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद