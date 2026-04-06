KKR (20/2) vs PBKS Live Score: पंजाब के इस विदेशी गेंदबाज ने मचाया कहर, एक ओवर में दो विकेट, ग्रीन फिर सस्ते में निपटे

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां 12वें मैच तक पहुंच गया है. आज ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पंजाब की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, जबकि केकेआर की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को जगह नहीं मिली है. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और रोवमैन पॉवेल को मौका मिला है. कप्तान रहाणे ने बताया कि नरेन की तबीयत ठीक नहीं है, वहीं वरुण पिछले मैच में कैच लेने के दौरान चोटिल हो गए थे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

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कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) या पंजाब किंग्स (PBKS) में आज कौन सी टीम जीतेगी IPL मैच? — Zee News (@ZeeNews) April 6, 2026

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच मैच से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए नीचे देखें: