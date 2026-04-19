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Hindi Newsक्रिकेटKKR vs RR Live Score: केकेआर ने कसा शिकंजा, नरेन ने जायसवाल को आउट कर राजस्थान को दिया तीसरा झटका

KKR vs RR Live Score: केकेआर ने कसा शिकंजा, नरेन ने जायसवाल को आउट कर राजस्थान को दिया तीसरा झटका

KKR vs RR Live Score IPL 2026 Today Match: आईपीएल 2026 का 28वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर हो रहा है. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 04:31 PM IST
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कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स लाइव अपडेट्स (PHOTO- IPLT20.COM)
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स लाइव अपडेट्स (PHOTO- IPLT20.COM)
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Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals IPL 2026 Match 28 Scorecard: आईपीएल 2026 का कारवां अब 28वें मैच तक पहुंच चुका है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. हेटमायर और बृजेश की वापसी हुई है, वे प्रिटोरियस और तुषार देशपांडे की जगह लेंगे. केकेआर बिना बदलाव के उतरी है.

 

19 April 2026
16:17 PM

KKR vs RR Live Score: अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

9वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को पहली सफलता मिली. वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों पर 46 रन बनाकर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के 'चक्रव्यूह' में फंस गए. राजस्थान ने 9 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए हैं.

16:05 PM

KKR vs RR Live Score: वैभव-जायसवाल की जोड़ी ने फिर मचाई तबाही

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत शानदार हुई है. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी एक बार फिर तबाही मचा रही है. दोनों ने पावरप्ले में 63 रन जोड़ दिए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी पहले विकेट की तलाश है.

15:46 PM

KKR vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी शुरू

राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज हो चुका है. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है. केकेआर के गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की है. राजस्थान ने 3 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 20 रन बनाए हैं. 

15:14 PM

KKR vs RR Live Score: देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग XI): वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई

 

15:10 PM

KKR vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. हेटमायर और बृजेश की वापसी हो गई है, वे प्रिटोरियस और तुषार देशपांडे की जगह लेंगे.

14:36 PM

KKR vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, रवि सिंह, शुभम दुबे, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश मफाका, क्वेना मफाका पुथुर, अमन राव पेरला

14:30 PM

KKR vs RR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना। उमरान मलिक, दक्ष कामरा

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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