KKR vs RR Live Score: केकेआर ने कसा शिकंजा, नरेन ने जायसवाल को आउट कर राजस्थान को दिया तीसरा झटका

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals IPL 2026 Match 28 Scorecard: आईपीएल 2026 का कारवां अब 28वें मैच तक पहुंच चुका है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. राजस्थान की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. हेटमायर और बृजेश की वापसी हुई है, वे प्रिटोरियस और तुषार देशपांडे की जगह लेंगे. केकेआर बिना बदलाव के उतरी है.