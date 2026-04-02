KKR vs SRH Highlights: सनराइजर्स के बड़े टोटल के सामने नाइट राइडर्स ने तोड़ा दम, घर पर शर्मनाक हार, ईशान ने खोला जीत का खाता

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Highlights: आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर पर 65 रनों से धूल चटाकर इस सीजन में जीत का खाता खोल लिया है. बतौर कप्तान ये आईपीएल में ईशान किशन की पहली जीत है. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केकेआर की टीम 161 रनों पर ढेर हो गई. लगातार दो हार के बाद अजिंक्य रहाणे की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई है.

इससे पहले आईपीएल में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे जिम्बॉब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन सहित 4 विकेट चटकाए. सनराइजर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 227 रनों का लक्ष्य रखा. क्लासेन ने सबसे अधिक 52 रन बनाए. शुरुआत में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पार्टनरशिप की. हेड 21 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद सनराइजर्स ने एक के बाद एक विकेट खो दिए. अभिषेक 21 गेंद पर 48 रन बनाकर मुजरबानी के शिकार बने. कप्तान ईशान किशन भी सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, जयदेव उनादकट, डेविड पेन