KKR vs SRH Highlights: सनराइजर्स के बड़े टोटल के सामने नाइट राइडर्स ने तोड़ा दम, घर पर शर्मनाक हार, ईशान ने खोला जीत का खाता

IPL 2026 KKR vs SRH Highlights: आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर पर 65 रनों से धूल चटाकर इस सीजन में जीत का खाता खोल लिया है. बतौर कप्तान ये आईपीएल में ईशान किशन की पहली जीत है.
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Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Highlights: आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर पर 65 रनों से धूल चटाकर इस सीजन में जीत का खाता खोल लिया है. बतौर कप्तान ये आईपीएल में ईशान किशन की पहली जीत है. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केकेआर की टीम 161 रनों पर ढेर हो गई. लगातार दो हार के बाद अजिंक्य रहाणे की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई है.
इससे पहले आईपीएल में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे जिम्बॉब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन सहित 4 विकेट चटकाए. सनराइजर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 227 रनों का लक्ष्य रखा. क्लासेन ने सबसे अधिक 52 रन बनाए. शुरुआत में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पार्टनरशिप की. हेड 21 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद सनराइजर्स ने एक के बाद एक विकेट खो दिए. अभिषेक 21 गेंद पर 48 रन बनाकर मुजरबानी के शिकार बने. कप्तान ईशान किशन भी सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने.
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, जयदेव उनादकट, डेविड पेन
— Zee News (@ZeeNews) April 2, 2026
KKR vs SRH Live Score: केकेआर की लगातार दूसरी हार
आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर पर 65 रनों से धूल चटाकर इस सीजन में जीत का खाता खोल लिया है. बतौर कप्तान ये आईपीएल में ईशान किशन की पहली जीत है. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केकेआर की टीम 161 रनों पर ढेर हो गई. लगातार दो हार के बाद अजिंक्य रहाणे की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई है.
KKR vs SRH Live Score: केकेआर की आधी टीम आउट
227 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है. कैमरन ग्रीन के बाद अंगकृष रघुवंशी भी रनआउट हो गए, जिसपर उपकप्तान रिंकू सिंह काफी गुस्से में दिखे. उसके बाद अनुकूल रॉयल भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. केकेआर ने 12 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाए हैं. उनकी आखिरी उम्मीद रिंकू सिंह हैं जो फिलहाल 26 रन बनाकर मौजूद हैं.
KKR vs SRH Live Score: कैमरन ग्रीन 2 रन बनाकर आउट
227 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 ओवर में 74 रन बनाकर 3 अहम विकेट खो दिए हैं. फिन एलन और अजिंक्य रहाणे के बाद कैमरन ग्रीन सिर्फ 2 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए.
KKR vs SRH Live Score: केकेआर को लगा 8वां झटका
जयदेव उनादकट ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8वां झटका दिया. सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 में अपने पहली जीत से सिर्फ दो विकेट दूर है.
KKR vs SRH Live Score: पावरप्ले के भीतर दूसरा झटका
पहले फिन एलन आउट हुए और अब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपना विकेट दे बैठे. इसी के साथ कोलकाता नाइटराइडर्स ने पावरप्ले के अंदर ही अपना दूसरा विकेट खो दिया है. अब मैदान पर नए बल्लेबाज 25 करोड़ी कैमरन ग्रीन आ गए हैं.
KKR vs SRH Live Score: फिन एलन 28 रन बनाकर आउट
सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 226 रनों का पहाड़ खड़ा किया है. इसके जवाब में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज फिन एलन ने केकेआर को तूफानी शुरुआत दिलाई. उन्होंने डेविड पेन के ओवर में 25 रन बना दिए, लेकिन अगले ओवर में वो स्पिनर हर्ष दुबे की गेंद पर कैच आउट हो गए. एलन ने 7 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए.
KKR vs SRH Live Score: मुजरबानी ने झटके 4 विकेट
आईपीएल में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे जिम्बॉब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन सहित 4 विकेट चटकाए. सनराइजर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 227 रनों का लक्ष्य रखा है. क्लासेन ने सबसे अधिक 52 रन बनाए. शुरुआत में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पार्टनरशिप की. हेड 21 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद सनराइजर्स ने एक के बाद एक विकेट खो दिए. अभिषेक 21 गेंद पर 48 रन बनाकर मुजरबानी के शिकार बने. कप्तान ईशान किशन भी सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने.
KKR vs SRH Live Score: क्लासेन ने संभाला मोर्चा
111/1 से 118/4 होने के बाद हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद की पारी संभालने की कोशिश कर रहे हैं. 13 ओवर के बाद SRH ने 4 विकेट खोकर 149 रन बना लिए हैं. क्लासेन (20 रन) और नीतीश कुमार रेड्डी (10 रन) मौजूद हैं.
KKR vs SRH Live Score: कमाल नहीं दिखा सके अनिकेत वर्मा
RCB के खिलाफ 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर प्रभावित करने वाले युवा अनकैप्ड बल्लेबाज अनिकेत वर्मा केकेआर के खिलाफ मैच में कमाल नहीं दिखा सके. वो सिर्फ 01 रन बनाकर अनुकूल रॉय की गेंद पर कैच आउट हुए.
KKR vs SRH Live Score: मुजरबानी ने एक ओवर में बदल दिया मैच
आईपीएल में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे जिम्बॉब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने एक ओवर में दो विकेट लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की वापसी कराई है. उन्होंने पहले ईशान किशन (14 रन) को आउट किया, फिर अभिषेक शर्मा (48 रन) को पवेलियन की राह दिखाई. वरुण चक्रवर्ती ने अभिषेक का शानदार कैच लपका.
KKR vs SRH Live Score: तूफानी पारी खेलकर आउट हुए ट्रेविस हेड
ट्रेविस हेड 21 गेंद पर 46 रन बनाकर आउट हुए. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 219.05 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 6 चौके और 3 छक्के जड़े. सनराइजर्स हैदराबाद ने पावरप्ले (6 ओवर) में एक विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए हैं. अभिषेक शर्मा (34 रन) और ईशान किशन (01 रन) मौजूद हैं.
KKR vs SRH Live Score: वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर में बने
कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर काफी महंगे रहे. उनके पहले ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए 25 रन बना दिए.
KKR vs SRH Live Score: सनराइजर्स की धमाकेदार शुरुआत
ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने सनराइजर्स हैदराबाद को धमाकेदार शुरुआत दिलाई है. पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 3 ओवरों में 43 रन बना लिए हैं. हेड (34 रन) और अभिषेक (08 रन) मौजूद हैं.
KKR vs SRH Live Score: इम्पैक्ट खिलाड़ियों की लिस्ट
कोलकाता नाइट राइडर्स: फिन एलन, मनीष पांडे, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, तेजस्वी दहिया
सनराइजर्स हैदराबाद: हर्षल पटेल, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, आर स्मरण, साकिब हुसैन
KKR vs SRH Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग XI
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग XI): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, जयदेव उनादकट, डेविड पेन
KKR vs SRH Live Score: शिवांग कुमार कर रहे डेब्यू
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मध्य प्रदेश के लेग स्पिनर शिवांग कुमार को मौका दिया है. शिवांग आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं. 23 साल के स्पिनर ने अब तक सिर्फ 4 टी20 मैच खेले हैं और 4 विकेट चटकाए हैं.
KKR vs SRH Live Score: शिवांग कुमार कर रहे डेब्यू
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मध्य प्रदेश के लेग स्पिनर शिवांग कुमार को मौका दिया है. शिवांग आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं.
KKR vs SRH Live Score: केकेआर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
आईपीएल 2026 के छठे मैच में मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से है. ईडन गार्डन्स स्टेडियम में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
KKR vs SRH Live Score: ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा
ईडन गार्डन्स मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है. इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच अभी तक 11 मुकाबले हुए हैं और 8 में केकेआर ने बाजी मारी है.
KKR vs SRH Live Score:कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करेंगे या नहीं?
आईपीएल 2026 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी नहीं की थी, जिसपर काफी बवाल मचा था. मैच खत्म होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि ये सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से करनी चाहिए. बाद में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर रहा कि उसने फ्रेंचाइजी को इस बारे में जानकारी दी थी कि ग्रीन अभी 10-12 दिन गेंदबाजी के लिए फिट नहीं हैं. बता दें कि कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके साथ ही वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे.
KKR vs SRH Live Score: अनकैप्ड अनिकेत पर रहेंगी नजर
आईपीएल 2026 के छठे मैच में फैंस की नजरें अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी अनिकेत वर्मा पर रहेंगी, जिन्होंने सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी. RCB के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भले ही सनराइजर्स को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 24 वर्षीय अनिकेत वर्मा ने आतिशी अंदाज में बैटिंग करते हुए 18 गेंदों पर 43 रन बनाए थे. युवा बल्लेबाज इस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे.
IPL 2026, KKR vs SRH Live Cricket Score Updates: दोनों टीमों का स्क्वॉड
कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक, दक्ष कामरा
सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, डेविड पायने, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार, लियाम लिविंगस्टोन, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, शिवम मावी, जीशान अंसारी, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्से, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार
IPL 2026, KKR vs SRH Live Cricket Score Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड
कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अभी तक आईपीएल में 30 मुकाबले हुए हैं. यहां पलड़ा KKR का भारी रहा है. 20 मुकाबलों में नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है, जबकि 10 मैच सनराइजर्स के नाम रहे हैं. बता दें कि 2024 के फाइनल में यही दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं. तब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने बाजी मारकर सनराइजर्स का दिल तोड़ा था. ईडन गार्डन्स मैदान पर होम टीम का दबदबा रहा है. सनराइजर्स के खिलाफ हुए 11 में से 8 मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली है.
IPL 2026, KKR vs SRH Live Cricket Score Updates: ईडन गार्डन्स में टक्कर
ईडन गार्डन्स मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. दोनों टीमों की शुरुआत एक जैसी हुई थी. ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम को RCB ने पटखनी दी, जबकि केकेआर को मुंबई इंडियंस ने रौंदा था. आज कोई एक टीम जीत का स्वाद चखेगी, वहीं एक को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ेगा.