LSG vs CSK Live Score: चेन्नई के खिलाफ ऋषभ पंत ने जीता टॉस, लखनऊ ने चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव

IPL 2026 59th Match, LSG vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है. इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Trending Photos
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पेसर स्पेंसर जॉनसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू कर रहे हैं. वहीं, अकील हुसैन की जगह गुरजपनीत सिंह को मौका मिला है.
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
लखनऊ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव
चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), ऋतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी
लखनऊ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव
चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), ऋतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं.
मैच शुरू होने के समय भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. कई कम स्कोर वाले मैचों के बाद, यहां खेले गए पिछले मैच, एलएसजी बनाम आरसीबी में 38 ओवरों में 400 से अधिक रन बने थे.
आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं. यहां मामला बराबरी का रहा है. 3 मैचों में सीएसके को जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले एलएसजी के नाम रहे हैं. पिछले दोनों एनकाउंटर में चेन्नई की टीम ने बाजी मारी है.
जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक यादव, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, आकाश महाराज सिंह, अर्चिन कुलकर्णी, नमन तिवारी
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, अमन खान, जैकरी फोल्क्स, मैकनील नोरोन्हा