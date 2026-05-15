LSG vs CSK Live Score: चेन्नई के खिलाफ ऋषभ पंत ने जीता टॉस, लखनऊ ने चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव

LSG vs CSK Live Score: चेन्नई के खिलाफ ऋषभ पंत ने जीता टॉस, लखनऊ ने चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव

IPL 2026 59th Match, LSG vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है. इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 15, 2026, 07:12 PM IST
लखनऊ बनाम चेन्नई आईपीएल 2026 लाइव स्कोर
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पेसर स्पेंसर जॉनसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू कर रहे हैं. वहीं, अकील हुसैन की जगह गुरजपनीत सिंह को मौका मिला है.

 देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

15 May 2026
19:10 PM

LSG vs CSK Live Score: देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

लखनऊ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), ऋतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी

19:05 PM

LSG vs CSK Live Score: लखनऊ ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी 

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में 2-2 बदलाव हुए हैं.

18:40 PM

LSG vs CSK Live Score: लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम?

मैच शुरू होने के समय भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. कई कम स्कोर वाले मैचों के बाद, यहां खेले गए पिछले मैच, एलएसजी बनाम आरसीबी में 38 ओवरों में 400 से अधिक रन बने थे.

18:35 PM

LSG vs CSK Live Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं. यहां मामला बराबरी का रहा है. 3 मैचों में सीएसके को जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले एलएसजी के नाम रहे हैं. पिछले दोनों एनकाउंटर में चेन्नई की टीम ने बाजी मारी है.

18:15 PM

LSG vs CSK Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वॉड

जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक यादव, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, आकाश महाराज सिंह, अर्चिन कुलकर्णी, नमन तिवारी

18:00 PM

LSG vs CSK Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, अमन खान, जैकरी फोल्क्स, मैकनील नोरोन्हा

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar
स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

