LSG vs GT Live Score: लखनऊ को दूसरे ओवर में तगड़ा झटका, रबाडा ने किया मार्श का शिकार, मार्करम-पंत की जोड़ी क्रीज पर

Hindi Newsक्रिकेट

LSG vs GT Live Score: लखनऊ को दूसरे ओवर में तगड़ा झटका, रबाडा ने किया मार्श का शिकार, मार्करम-पंत की जोड़ी क्रीज पर

IPL 2026 LSG Vs GT Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 19वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से है. ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 03:42 PM IST
गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स अपडेट्स (IPLT20.COM)
LSG vs GT Live Cricket Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 19वें मैच तक पहुंच चुका है. रविवार को क्रिकेट का डबल तड़का लगेगा. दिन के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पॉइंट्स टेबल पर ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम 5वें और गुजरात टाइटंस 7वें स्थान पर है.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

लखनऊ सुपर जायंट्स (प्लेइंग XI): मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा

12 April 2026
15:42 PM

LSG Vs GT Live Score: रबाडा ने किया मिचेल मार्श का शिकार

दूसरे ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को तगड़ा झटका लगा. मिचेल मार्श सिर्फ 11 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने. फिलहाल कप्तान ऋषभ पंत और एडन मार्करम क्रीज पर हैं. पंत ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया और पहली तीन गेंदों पर दो चौके जड़ दिए.

15:35 PM

LSG Vs GT Live Score: लखनऊ की पारी का आगाज

इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. लखनऊ की पारी का आगाज हो चुका है. एडन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी क्रीज पर है. लखनऊ ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन बनाए हैं.

15:13 PM

LSG Vs GT Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

15:09 PM

LSG Vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं.

14:55 PM

LSG Vs GT Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड 

लखनऊ सुपर जायंट्स टीम: मिशेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, शाहबाज अहमद, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, एनरिक नॉर्टजे, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस

गुजरात टाइटंस टीम: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, जयंत यादव, अनुज रावत, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र। अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु

