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Hindi Newsक्रिकेटLSG vs KKR Live Score: केकेआर के खिलाफ लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग XI

LSG vs KKR Live Score: केकेआर के खिलाफ लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग XI

LSG vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो केकेआर नंबर-10 और एलएसजी नंबर-9 पर है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:04 PM IST
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Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight riders Live Score: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के लिए आईपीएल 2026 का अब तक का सफर अच्छा नहीं रह है. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक में उन्हें जीत नसीब हुई है. 6 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. दूसरी तरफ LSG ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 5 में हार का सामना करना पड़ा है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो केकेआर नंबर-10 और एलएसजी नंबर-9 पर है.

 

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26 April 2026
19:04 PM

LSG vs KKR Live Score: लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता टॉस

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ये मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.

18:00 PM

LSG vs KKR Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, मनीष पांडे, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा

लखनऊ सुपर जायंट्स टीम: मिचेल मार्श, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, जॉर्ज लिंडे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, अब्दुल समद, अवेश खान, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज़ अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शीन कुलकर्णी, नमन तिवारी

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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