LSG vs KKR Live Score: केकेआर के खिलाफ लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग XI

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight riders Live Score: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के लिए आईपीएल 2026 का अब तक का सफर अच्छा नहीं रह है. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक में उन्हें जीत नसीब हुई है. 6 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. दूसरी तरफ LSG ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 5 में हार का सामना करना पड़ा है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो केकेआर नंबर-10 और एलएसजी नंबर-9 पर है.

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