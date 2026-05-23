LSG vs PBKS Live Score: पंजाब के लिए 'अंत भला तो सब भला', प्लेऑफ में एंट्री का आखिरी चांस, खेल बिगाड़ने उतरेगी लखनऊ

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Live Score: आईपीएल 2026 का ग्रुप स्टेज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद से प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब एक स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग है. आज यानी शनिवार, 23 मई को इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा. लगातार 6 हार के बाद पंजाब पर काफी दबाव है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखना है तो किसी कीमत पर ये मुकाबला जीतना होगा, नहीं तो सफर समाप्त हो जाएगा. दूसरी तरफ लखनऊ के लिए खोने को कुछ नहीं है. पंत एंड कंपनी पंजाब का खेल खराब करने के इरादे से उतरेगी.

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