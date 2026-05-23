LSG vs PBKS Live Score: पंजाब के लिए 'अंत भला तो सब भला', प्लेऑफ में एंट्री का आखिरी चांस, खेल बिगाड़ने उतरेगी लखनऊ

IPL 2026, LSG vs PBKS Live Score: आईपीएल 2026 के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन ऋषभ पंत एंड कंपनी पंजाब किंग्स का खेल बिगाड़ सकती है. प्लेऑफ में एंट्री के लिए श्रेयस अय्यर की ब्रिगेड को किसी कीमत पर जीत की दरकार है, वरना उनका सफर समाप्त हो जाएगा.
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Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Live Score: आईपीएल 2026 का ग्रुप स्टेज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद से प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब एक स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग है. आज यानी शनिवार, 23 मई को इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा. लगातार 6 हार के बाद पंजाब पर काफी दबाव है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखना है तो किसी कीमत पर ये मुकाबला जीतना होगा, नहीं तो सफर समाप्त हो जाएगा. दूसरी तरफ लखनऊ के लिए खोने को कुछ नहीं है. पंत एंड कंपनी पंजाब का खेल खराब करने के इरादे से उतरेगी.
लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों का अब तक 7 बार आमना-सामना हुआ है. पंजाब ने 3 मैचों में बाजी मारी है, जबकि 3 मुकाबले लखनऊ के नाम रही है. इस सीजन की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में पीबीकेएस ने 54 रनों से जीत दर्ज की थी.
मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, शाहबाज अहमद, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी, एडेन मार्कराम, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, नमन तिवारी, अवेश खान
प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, मुशीर खान, प्रवीण दुबे, बेन द्वारशुइस, मार्को जानसन, मिशेल ओवेन, विजयकुमार विशक, यश ठाकुर। नेहल वढेरा, हरनूर सिंह, पाइला अविनाश, विशाल निशाद
अप्रैल के महीने में पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में राज कर रही थी. श्रेयस अय्यर की टीम को रोकना असंभव माना जा रहा था, लेकिन यही तो आईपीएल का असली रोमांच है. मई में पंजाब किंग्स एक जीत को तरस रही है. लगातार 6 जीत के बाद उन्हें लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. ग्रुप स्टेज में उनका आखिरी मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है. प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए पंजाब किंग्स को किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने होगी. एक और हार मिलते ही उनका सफर समाप्त हो जाएगा. पंजाब किंग्स फिलहाल 13 मैचों में 13 अंक के साथ 5वें स्थान पर है.
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