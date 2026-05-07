LSG vs RCB Live Score: लखनऊ के सामने आरसीबी की चुनौती, लगातार छह हार के क्रम को तोड़ने उतरेगी पंत की सेना

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: आईपीएल 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने-सामने होंगी. गुरुवार (7 मई) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह हाई-वोल्टेज मैच होने वाला है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है. उसने 9 मैचों में सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल की. उसके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और वह प्लेऑफ की रेस लगभग बाहर हो चुका है. इस मैच में पंत की सेना लगातार छह हार के क्रम को तोड़ने उतरेगी.

दूसरी ओर, आरसीबी की बात करें तो वह टॉप-4 में कायम है. उसने 9 मैचों में से 6 जीते हैं और 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. आरसीबी 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. अगर टीम आज के मुकाबले को जीत लेती है तो पंजाब किंग्स (13 अंक) और सनराइजर्स हैदराबाद (14 अंक) को पीछे छोड़कर सीधे पहले स्थान पर पहुंच जाएगी. आरसीबी का नेट रनरेट सनराइजर्स से काफी बेहतर है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, वेंकटेश अय्यर, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक यादव, शाहबाज अहमद, अब्दुल समद, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, एनरिच नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्जके, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी.