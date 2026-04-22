LSG vs RR LIVE Streaming: आज लखनऊ और राजस्थान में टक्कर, हैट्रिक हार से बचने उतरेगी रियान पराग की टीम

Lucknow Super Giants Vs Rajasthan Royals LIVE Score: आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में बुधवार (22 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जाएंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा. अंक तालिका में नौवें नंबर पर चल रही लखनऊ को वापसी की उम्मीद है. टीम छह मैचों में से सिर्फ दो जीत पाई है. दूसरी ओर, राजस्थान ने टूर्नामेंट की शुरुआत मजबूती से की और लगातार चार जीत हासिल की. ​​हालांकि, टीम को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है. उसे सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स ने हराया है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, एडम मिल्ने, दसुन शनाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला.

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लखनऊ सुपर जाएंट्स: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी.