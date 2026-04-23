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Hindi Newsक्रिकेटMI vs CSK Live Score: वानखेड़े स्टेडियम में महामुकाबला, चेन्नई सुपरकिंग्स-मुंबई इंडियंस में जंग, थोड़ी देर में होने वाला है टॉस

MI vs CSK Live Score: वानखेड़े स्टेडियम में महामुकाबला, चेन्नई सुपरकिंग्स-मुंबई इंडियंस में जंग, थोड़ी देर में होने वाला है टॉस

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Live Score: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को बुरी तरह धोया था, वहीं सीएसके को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:34 PM IST
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मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स लाइव स्कोर (IPLT20.COM)
मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स लाइव स्कोर (IPLT20.COM)
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IPL 2026 Today Match, MI vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 33वें मैच तक पहुंच चुका है. आज वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से है. जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होती है तो फैंस का रोमांच चरम पर होता है. MI बनाम CSK मैच को आईपीएल का 'एल क्लासिको' भी कहा जाता है. पॉइंट्स टेबल पर मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 8वें पायदान पर है. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को बुरी तरह धोया था, वहीं सीएसके को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक्स, मयंक मार्कंडे, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार.

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चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी, महेंद्र सिंह धोनी, अकील होसेन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, उर्विल पटेल, अमन खान, जकारी फाउल्केस.

 

23 April 2026
18:27 PM

MI vs CSK Live Score: टॉस पर सबकी नजर

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होने वाले मुकाबले में सबकी नजर टॉस पर है. टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी का फैसला करती हैं. ऐसे में वानखेड़े स्टेडियम में भी यह सिलसिला देखने को मिल सकता है.

17:51 PM

MI vs CSK Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 39 मुकाबले हुए हैं. मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. एमआई ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं 18 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहे हैं. वानखेड़े स्टेडियम में एमआई ने 8 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मैच चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहे हैं. CSK ने 2023 के बाद से खेले गए पिछले पांच मुकाबलों में से चार में जीत हासिल की है.

 

17:45 PM

MI vs CSK Live Score: वानखेड़े में क्या होगा विनिंग स्कोर?

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों की सुनामी देखने को मिलती है. मैदान भी ज्यादा बड़ा नहीं है और यहां चौकों से ज्यादा छक्कों की बारिश भी होती है. इस लिहाज से देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम 220 रन का स्कोर खड़ा करना होगा.

 

17:30 PM

MI vs CSK Live Score: टॉस जीतकर क्या करना सही?

वानखेड़े स्टेडियम में अक्सर रनों की बरसात होती है. लाल मिट्टी की पिच पर हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है. आमतौर पर इस मैदान पर टॉस जीतकर टीमें पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, लेकिन मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भी कर सकती है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम हाल के समय में लक्ष्य का पीछा करने में कमजोर साबित हुई है.

17:27 PM

MI vs CSK Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक, मयंक मारकंडे, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड: संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी, एमएस धोनी, अकील होसेन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फॉल्कस

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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