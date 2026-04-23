MI vs CSK Live Score: वानखेड़े स्टेडियम में महामुकाबला, चेन्नई सुपरकिंग्स-मुंबई इंडियंस में जंग, थोड़ी देर में होने वाला है टॉस

IPL 2026 Today Match, MI vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 33वें मैच तक पहुंच चुका है. आज वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से है. जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होती है तो फैंस का रोमांच चरम पर होता है. MI बनाम CSK मैच को आईपीएल का 'एल क्लासिको' भी कहा जाता है. पॉइंट्स टेबल पर मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 8वें पायदान पर है. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को बुरी तरह धोया था, वहीं सीएसके को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक्स, मयंक मार्कंडे, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार.

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चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी, महेंद्र सिंह धोनी, अकील होसेन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, उर्विल पटेल, अमन खान, जकारी फाउल्केस.

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