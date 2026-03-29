IPL 2026 MI vs KKR LIVE: वानखेड़े में महामुकाबला, 14 साल के श्राप को तोड़ना चाहेगी पांड्या की टीम

MI vs KKR IPL 2026 Live Cricket Score update: मुंबई इंडिंस और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच शाम को 7.30 बजे से जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. शाम को 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आमने-सामने होंगे.
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IPL 2026 KKR vs MI Live Cricket Score Updates: आईपीएल दुनिया की सबसे पसंदीदा लीगों में से एक है. 19वें सीजन का दूसरा मुकाबला आज 29 मार्च को कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. साल 2020 के बाद से मुंबई इंडियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. वह आज इस सूखे को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबले में जीत किसकी होगी. कुछ ही देर में टॉस के लिए हार्दिक पांड्या और अजिंक्य रहाणे मैदान पर होंगे.
गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस साल 2012 से आज तक आईपीएल में अपना पहला मुकाबला जीतने में नाकाम रही है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई के नाम स्थापित ये शर्मनाक रिकॉर्ड वह तोड़ पाएगी या नहीं.
IPL 2026 MI vs KKR LIVE: 14 साल का श्राप
मुंबई इंडिंस साल 2012 के बाद से अभी तक टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच जीतने में नाकाम रही है. 14 साल से मुंबई के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित है. ऐसे में आज मुंबई के सामने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की बड़ी चुनैती होगी.