IPL 2026 MI vs KKR LIVE: वानखेड़े में महामुकाबला, 14 साल के श्राप को तोड़ना चाहेगी पांड्या की टीम

IPL 2026 KKR vs MI Live Cricket Score Updates: आईपीएल दुनिया की सबसे पसंदीदा लीगों में से एक है. 19वें सीजन का दूसरा मुकाबला आज 29 मार्च को कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. साल 2020 के बाद से मुंबई इंडियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. वह आज इस सूखे को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबले में जीत किसकी होगी. कुछ ही देर में टॉस के लिए हार्दिक पांड्या और अजिंक्य रहाणे मैदान पर होंगे.

14 साल का शर्मनाक रिकॉर्ड

गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस साल 2012 से आज तक आईपीएल में अपना पहला मुकाबला जीतने में नाकाम रही है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई के नाम स्थापित ये शर्मनाक रिकॉर्ड वह तोड़ पाएगी या नहीं.