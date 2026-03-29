Advertisement
trendingNow13158043
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 MI vs KKR LIVE: वानखेड़े में महामुकाबला, 14 साल के श्राप को तोड़ना चाहेगी पांड्या की टीम

IPL 2026 MI vs KKR LIVE: वानखेड़े में महामुकाबला, 14 साल के श्राप को तोड़ना चाहेगी पांड्या की टीम

MI vs KKR IPL 2026 Live Cricket Score update: मुंबई इंडिंस और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच शाम को 7.30 बजे से जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. शाम को 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आमने-सामने होंगे.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MI vs KKR LIVE
MI vs KKR LIVE
LIVE Blog

IPL 2026 KKR vs MI Live Cricket Score Updates: आईपीएल दुनिया की सबसे पसंदीदा लीगों में से एक है. 19वें सीजन का दूसरा मुकाबला आज 29 मार्च को कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. साल 2020 के बाद से मुंबई इंडियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. वह आज इस सूखे को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबले में जीत किसकी होगी. कुछ ही देर में टॉस के लिए हार्दिक पांड्या और अजिंक्य रहाणे मैदान पर होंगे.

14 साल का शर्मनाक रिकॉर्ड

गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस साल 2012 से आज तक आईपीएल में अपना पहला मुकाबला जीतने में नाकाम रही है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई के नाम स्थापित ये शर्मनाक रिकॉर्ड वह तोड़ पाएगी या नहीं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
29 March 2026
17:50 PM

IPL 2026 MI vs KKR LIVE: 14 साल का श्राप

मुंबई इंडिंस साल 2012 के बाद से अभी तक टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच जीतने में नाकाम रही है. 14 साल से मुंबई के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित है. ऐसे में आज मुंबई के सामने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की बड़ी चुनैती होगी.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

MI vs KKR LiveIPL 2026

Trending news

मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें