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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 MI vs PBKS LIVE: मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स की चुनौती, हार के क्रम को तोड़ने उतरेगी हार्दिक की टीम

IPL 2026 MI vs PBKS LIVE: मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स की चुनौती, हार के क्रम को तोड़ने उतरेगी हार्दिक की टीम

IPL 2026 MI vs PBKS LIVE Updates: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुरुवार (16 अप्रैल) को वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स से होगा. मुंबई ने इस सीजन में मुश्किल शुरुआत की है. चार मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ पांच बार की चैंपियन अभी पॉइंट्स टेबल में नौवें नंबर पर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:01 PM IST
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मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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Mumbai Indians vs Punjab Kings LIVE: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुरुवार (16 अप्रैल) को वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स से होगा. मुंबई ने इस सीजन में मुश्किल शुरुआत की है. चार मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ पांच बार की चैंपियन अभी पॉइंट्स टेबल में नौवें नंबर पर है. मुंबई को अपने घर में अपनी किस्मत बदलने के लिए अपने बड़े खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करवाना होगा. 

दूसरी ओर, पंजाब किंग्स जबरदस्त लय में है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने अब तक चार मैचों में तीन जीत के साथ एक मजबूत ऑल-राउंड प्रदर्शन किया है.  दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल में 34 मैच खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई और पंजाब को 17-17 मैचों में जीत मिली है. हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला अब तक बराबरी का रहा है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, हरप्रीत बराड़, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद, अजमतुल्लाह उमरजई, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह, कॉर्बिन बॉश, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, रॉबिन मिंज, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार.

16 April 2026
18:01 PM

MI vs PBKS LIVE Score: क्या रोहित शर्मा खेलेंगे?

रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं और आज रात पंजाब किंग्स के खिलाफ उनके मैदान पर उतरने की उम्मीद कम है. क्विंटन डी कॉक टॉप ऑर्डर में उनकी जगह ले सकते हैं.

17:51 PM

MI vs PBKS LIVE Score: पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग-11

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

17:47 PM

MI vs PBKS LIVE Score: मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग-11

रयान रिकलटन, क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह.

17:39 PM

MI vs PBKS LIVE Score: मुंबई-पंजाब में आज मुकाबला

नमस्ते और सभी का स्वागत है. आज IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. उम्मीद है कि यह एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा.  इस सीजन में मुंबई सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. अब देखना है कि 5 बार की चैंपियन टीम वापसी कर पाती है या नहीं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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