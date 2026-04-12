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Hindi Newsक्रिकेटMI vs RCB LIVE score: वानखेड़े में रनों की बारिश के लिए रहें तैयार..टॉस से पहले जानिए किसमें कितना है दम?

MI vs RCB LIVE score: वानखेड़े में रनों की बारिश के लिए रहें तैयार..टॉस से पहले जानिए किसमें कितना है दम?

IPL 2026 MI vs RCB Live Score Updates: आईपीएल 2026 का कारवां आज 20वें मैच तक आ पहुंचा है. मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े में 2 चैंपियन टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने-सामने हैं. आरसीबी अब तक 3 मैचों में 1 हार और 2 जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि मुंबई की 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार हैं. इस मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:38 PM IST
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MI vs RCB LIVE score: वानखेड़े में रनों की बारिश के लिए रहें तैयार..टॉस से पहले जानिए किसमें कितना है दम?
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Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: आईपीएल में आज 2 मैच हैं. पहला मुकाबला लखनऊ और गुजरात के बीच हुआ. दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच वानखेड़े में चल रहा है. इस मैच में आईपीएल के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर उतर रहे हैं. शाम 7 बजे टॉस होगा, जबकि पहली बॉल 7 बजकर 30 मिनट पर फेंकी जाएगी. जी न्यूज स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में आपको MI vs RCB मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स मिलेंगे.

 

 Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: मुंबई बनाम आरसीबी मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स नीचे पढ़िए....

12 April 2026
18:08 PM

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: किसमें कितना दम?

आईपीएल के इतिहास में मुंबई और बेंगलुरु के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड हैरान करता है. अब तक दोनों टीमों ने 36 टी20 मैच खेले हैं. इनमें से 21 दफा मुंबई जबकि 15 बार आरसीबी जीती. 2 मैच चैंपियंस लीग टी20 में भी खेले गए थे. IPL में दोनों ने 34 मैच खेले, यहां भी मुंबई हावी है, क्योंकि उसने 19 जीत हासिल की हैं.

18:08 PM

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: मुंबई में होगी रनों की बारिश?

यह मैच जिस वानखेड़े की पिच पर होना है, वो बैटिंग फ्रेंडली होती है. इस मैदान पर टी20 में 34 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 200+ का स्कोर बनाया है. मुंबई ने यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया और हर बार जीत दर्ज की. खास बात ये है कि यहां MI की टीम 4 बार 200+ का टारगेट चेज भी कर चुकी है.

17:57 PM

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: आईपीएल 2026 में दोनों टीमों का प्रदर्शन?

आरसीबी ने अब तक 3 मैच खेले, जिनमें से 2 जीते और 1 हारा. पहले दोनों मैच जीतकर उसने बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन टीम को पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने हरा दिया था. आरसीबी फिलहाल तीसरे नंबर पर है. वहीं MI को भी पिछले मैच में RR से ही हार मिली है. मुंबई ने तीन में से सिर्फ एक जीत हासिल की है, जो पहले ही मैच में केकेआर के खिलाफ आई थी. उसे राजस्थान के अलावा दिल्ली ने भी हराया था.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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