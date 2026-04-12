MI vs RCB LIVE score: वानखेड़े में रनों की बारिश के लिए रहें तैयार..टॉस से पहले जानिए किसमें कितना है दम?

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: आईपीएल में आज 2 मैच हैं. पहला मुकाबला लखनऊ और गुजरात के बीच हुआ. दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच वानखेड़े में चल रहा है. इस मैच में आईपीएल के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर उतर रहे हैं. शाम 7 बजे टॉस होगा, जबकि पहली बॉल 7 बजकर 30 मिनट पर फेंकी जाएगी. जी न्यूज स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में आपको MI vs RCB मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स मिलेंगे.

IPL 2026 का 20वां मैच कौन जीतेगा?#RCBvsMI #IPL2026 — Zee News (@ZeeNews) April 12, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru LIVE Score: मुंबई बनाम आरसीबी मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स नीचे पढ़िए....