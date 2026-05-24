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Hindi Newsक्रिकेटMI vs RR Live Score: शनाका कराएंगे राजस्थान की नैया पार? छक्कों की बरसात, जुरेल भी दे रहे साथ, मुंबई को चौथे विकेट की तलाश

MI vs RR Live Score: शनाका कराएंगे राजस्थान की नैया पार? छक्कों की बरसात, जुरेल भी दे रहे साथ, मुंबई को चौथे विकेट की तलाश

IPL 2026 MI vs RR Live Score: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. प्लेऑफ की लिहाज से देखें तो ये मुकाबला काफी अहम है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. प्लेऑफ में एंट्री के लिए राजस्थान रॉयल्स को किसी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 24, 2026, 04:29 PM IST
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मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स लाइव अपडेट्स
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Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Live Score: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. प्लेऑफ की लिहाज से देखें तो ये मुकाबला काफी अहम है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. प्लेऑफ में एंट्री के लिए राजस्थान रॉयल्स को किसी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो आज का ये मुकाबला काफी अहम है. इस मैच पर पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस की भी नजर रहेगी. अगर राजस्थान रॉयल्स को जीत मिलती है तो रियान पराग की अगुवाई वाली टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी और इसके साथ ही पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर समाप्त हो जाएगा.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

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 राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (WK), रियान पराग (C), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा

24 May 2026
16:16 PM

MI vs RR Live Score: यशस्वी, वैभव और पराग आउट

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की हालत गंभीर है. आरआर ने पावरप्ले में तीन अहम विकेट गंवा दिए हैं. यशस्वी जायसवाल (27), वैभव सूर्यवंशी (4) और रियान पराग (14) रन बनाकर पवेलियन लौट गए. फिलहाल क्रीज पर ध्रुव जुरेल और दसुन शनाका हैं. राजस्थान का लाइव स्कोर 8 ओवर में 75/3

15:54 PM

MI vs RR Live Score: यशस्वी जायसवाल आउट

चौथे ओवर में राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका लगा. यशस्वी जायसवाल 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर कैच आउट हो गए. इस विकेट का जश्न पंजाब किंग्स और केकेआर के फैंस ने भी मनाया. अगर मुंबई इंडियंस जीतेगी तो दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी.

15:50 PM

MI vs RR Live Score: 3 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 25/0

3 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लिए हैं. ज्यादातर स्ट्राइक फिलहाल यशस्वी जायसवाल ले रहे हैं. उन्होंने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं, वैभव ने अभी तक सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया है.

15:11 PM

MI vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (WK), रियान पराग (C), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा

15:09 PM

MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

15:08 PM

MI vs RR Live Score: जसप्रीत बुमराह को आराम

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस ने स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को आराम देने का फैसला किया है. उनकी जगह दीपक चाहर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है.

15:05 PM

MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस

IPL 2026 MI vs RR Live Score: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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