MI vs RR Live Score: शनाका कराएंगे राजस्थान की नैया पार? छक्कों की बरसात, जुरेल भी दे रहे साथ, मुंबई को चौथे विकेट की तलाश

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Live Score: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से है. प्लेऑफ की लिहाज से देखें तो ये मुकाबला काफी अहम है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. प्लेऑफ में एंट्री के लिए राजस्थान रॉयल्स को किसी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो आज का ये मुकाबला काफी अहम है. इस मैच पर पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस की भी नजर रहेगी. अगर राजस्थान रॉयल्स को जीत मिलती है तो रियान पराग की अगुवाई वाली टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी और इसके साथ ही पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर समाप्त हो जाएगा.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

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राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (WK), रियान पराग (C), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा