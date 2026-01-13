MI Women vs GG Women Live: मुंबई ने जीता टॉस, कप्तान कौर ने लिया गेंदबाजी करने का फैसला

MI Women vs GG Women Live Score 1st Match WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का छठा मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉयंस के बीच है. दोनों टीमों के लिए सीजन का आगाज शानदार रहा है. मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई को एक मैच में जीत जबकि एक में हार मिली है. वहीं, गुजरात ने अभी तक दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने अपने दूसरे मैच में कमबैक किया और अब जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी.

