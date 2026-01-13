MI Women vs GG Women Live: मुंबई ने जीता टॉस, कप्तान कौर ने लिया गेंदबाजी करने का फैसला

Mumbai Indians vs Gujarat Giants Women Live Score WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का छठा मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉयंस के बीच है. दोनों टीमों के लिए सीजन का आगाज शानदार रहा है. मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
MI Women vs GG Women Live Score 1st Match WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का छठा मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉयंस के बीच है. दोनों टीमों के लिए सीजन का आगाज शानदार रहा है. मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई को एक मैच में जीत जबकि एक में हार मिली है. वहीं, गुजरात ने अभी तक दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने अपने दूसरे मैच में कमबैक किया और अब जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी.
MI Women vs GG Women Live: मुंबई की टीम ने जीता टॉस
मुंबई इंडियंस की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. एलिसा हीली का टीम में कमबैक हो चुका है. दूसरी तरफ गुजरात की टीम भी बदलाव के साथ उतर रही है.
MI Women vs GG Women Live: कुछ देर में टॉस
कुछ ही देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. टीमों के प्लेइंग-XI में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. टॉस जीतकर कोई भी टीम गेंदबाजी लेना चाहेगी.
MI Women vs GG Women Live: क्या कहता है पिच का मिजाज?
मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है. पिच की बात करें तो इस मैदान पर शुरू में गेंदबाजों को मदद मिलती है. लेकिन समय के साथ बल्लेबाजों को फायदा मिलता है. अभी तक अधिकतर मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं ऐसे में टॉस का जीत हार में अहम रोल होगा.
MI Women vs GG Women Live: गुजरात का धमाकेदार आगाज
गुजरात की टीम ने WPL 2026 में धमाकेदार आगाज किया है. टीम ने लगातार दो मैचों में जीत दर्ज की. एक मैच इस टीम ने यूपी को करारी शिकस्त दी तो दूसरे मैच में दिल्ली को मात दी. वहीं, मुंबई को ओपनिंग मैच में आरसीबी से हार झेलनी पड़ी थी जबकि दिल्ली के खिलाफ जीत से टीम ने कमबैक किया.