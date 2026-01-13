Advertisement
trendingNow13073250
Hindi Newsक्रिकेटMI Women vs GG Women Live: मुंबई ने जीता टॉस, कप्तान कौर ने लिया गेंदबाजी करने का फैसला

MI Women vs GG Women Live: मुंबई ने जीता टॉस, कप्तान कौर ने लिया गेंदबाजी करने का फैसला

Mumbai Indians vs Gujarat Giants Women Live Score WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का छठा मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉयंस के बीच है. दोनों टीमों के लिए सीजन का आगाज शानदार रहा है. मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MI W vs GG W
MI W vs GG W
LIVE Blog

MI Women vs GG Women Live Score 1st Match WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का छठा मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉयंस के बीच है. दोनों टीमों के लिए सीजन का आगाज शानदार रहा है. मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई को एक मैच में जीत जबकि एक में हार मिली है. वहीं, गुजरात ने अभी तक दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने अपने दूसरे मैच में कमबैक किया और अब जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
13 January 2026
18:50 PM

MI Women vs GG Women Live: मुंबई की टीम ने जीता टॉस

मुंबई इंडियंस की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. एलिसा हीली का टीम में कमबैक हो चुका है. दूसरी तरफ गुजरात की टीम भी बदलाव के साथ उतर रही है.

18:27 PM

MI Women vs GG Women Live: कुछ देर में टॉस

कुछ ही देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. टीमों के प्लेइंग-XI में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. टॉस जीतकर कोई भी टीम गेंदबाजी लेना चाहेगी.

18:11 PM

MI Women vs GG Women Live: क्या कहता है पिच का मिजाज?

मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है. पिच की बात करें तो इस मैदान पर शुरू में गेंदबाजों को मदद मिलती है. लेकिन समय के साथ बल्लेबाजों को फायदा मिलता है. अभी तक अधिकतर मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं ऐसे में टॉस का जीत हार में अहम रोल होगा.

18:06 PM

MI Women vs GG Women Live: गुजरात का धमाकेदार आगाज

गुजरात की टीम ने WPL 2026 में धमाकेदार आगाज किया है. टीम ने लगातार दो मैचों में जीत दर्ज की. एक मैच इस टीम ने यूपी को करारी शिकस्त दी तो दूसरे मैच में दिल्ली को मात दी. वहीं, मुंबई को ओपनिंग मैच में आरसीबी से हार झेलनी पड़ी थी जबकि दिल्ली के खिलाफ जीत से टीम ने कमबैक किया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी