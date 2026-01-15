MI-W Vs UP-W Live, WPL 2026: मुंबई की सूझ-बूझ भरी शुरुआत, अमनजोत कौर और कमलिनी मोर्चे पर

MIW vs UPW Live Cricket Score, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 8वां मुकाबला मुंबई और यूपी के बीच है. एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में होगी तो दूसरी तरफ यूपी की टीम जीत का खाता खोलना चाहेगी. यूपी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Mumbai Indians vs UP Warriorz Women Live Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 8वां मुकाबला मुंबई और यूपी के बीच है. एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में होगी तो दूसरी तरफ यूपी की टीम जीत का खाता खोलना चाहेगी. यूपी को लगातार तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पिछले मैच में मुंबई ने गुजरात को शिकस्त दी थी जबकि यूपी को दिल्ली कैपिटल्स ने बुरी तरह रौंदा था.
MI-W Vs UP-W Live, WPL 2026: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI
MI-W: गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), अमेलिया केर, नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (सी), अमनजोत कौर, निकोला केरी, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वसिष्ठ.
UPW: किरण नवगिरे, मेग लैनिंग (कप्तान), फोबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, श्वेता सेहरावत (विकेट कीपर), क्लो ट्रायोन, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, आशा सोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.
MI-W Vs UP-W Live, WPL 2026: यूपी की टीम ने जीता टॉस
लगातार तीन हार झेलने वाली यूपी की टीम ने मुंबई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई एक बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. यूपी की कप्तान ने कहा कि उनके पास मुंबई को बैकफुट पर ढकेलने का शानदार मौका है.