MI-W Vs UP-W Live, WPL 2026: मुंबई की सूझ-बूझ भरी शुरुआत, अमनजोत कौर और कमलिनी मोर्चे पर

Mumbai Indians vs UP Warriorz Women Live Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 8वां मुकाबला मुंबई और यूपी के बीच है. एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में होगी तो दूसरी तरफ यूपी की टीम जीत का खाता खोलना चाहेगी. यूपी को लगातार तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पिछले मैच में मुंबई ने गुजरात को शिकस्त दी थी जबकि यूपी को दिल्ली कैपिटल्स ने बुरी तरह रौंदा था.

Add Zee News as a Preferred Source