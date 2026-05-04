MI vs LSG Live Score: लखनऊ को लगा पहला झटका, जोश इंग्लिस हुए आउट, गजनफर की शानदार बॉलिंग

MI vs LSG Live Updates: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की उलटी गिनती आईपीएल में पहले ही शुरु हो चुकी है. लखनऊ की टीम 6 जबकि मुंबई 7 मुकाबले हार चुकी है. मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. लखनऊ की टीम पाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है जबकि मुंबई की टीम 9वें नंबर पर है. एक मुकाबला हारते ही मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. ऐसे में टीम के लिए हर मुकाबला डू और डाई की तरह बना हुआ है. मुकाबले में हार्दिक पांड्या के स्थान पर सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

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