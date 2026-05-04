MI vs LSG Live Score: लखनऊ को लगा पहला झटका, जोश इंग्लिस हुए आउट, गजनफर की शानदार बॉलिंग

MI vs LSG Live Updates: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की उलटी गिनती आईपीएल में पहले ही शुरु हो चुकी है. लखनऊ की टीम 6 जबकि मुंबई 7 मुकाबले हार चुकी है. मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. लखनऊ के खिलाफ सूर्यकुमार यादव कप्तान के तौर पर मैदान पर आए हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है.
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MI vs LSG Live Updates: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की उलटी गिनती आईपीएल में पहले ही शुरु हो चुकी है. लखनऊ की टीम 6 जबकि मुंबई 7 मुकाबले हार चुकी है. मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. लखनऊ की टीम पाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है जबकि मुंबई की टीम 9वें नंबर पर है. एक मुकाबला हारते ही मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. ऐसे में टीम के लिए हर मुकाबला डू और डाई की तरह बना हुआ है. मुकाबले में हार्दिक पांड्या के स्थान पर सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, अवेश खान, प्रिंस यादव.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रेयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़जनफर, रघु शर्मा.
लखनऊ और मुंबई के बीच मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल होने वाला है. इस मुकाबले में चोट के चलते बाहर चल रहे रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है.
मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.