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Hindi Newsक्रिकेटMI vs LSG Live Score: लखनऊ को लगा पहला झटका, जोश इंग्लिस हुए आउट, गजनफर की शानदार बॉलिंग

MI vs LSG Live Score: लखनऊ को लगा पहला झटका, जोश इंग्लिस हुए आउट, गजनफर की शानदार बॉलिंग

MI vs LSG Live Updates: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की उलटी गिनती आईपीएल में पहले ही शुरु हो चुकी है. लखनऊ की टीम 6 जबकि मुंबई 7 मुकाबले हार चुकी है. मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. लखनऊ के खिलाफ सूर्यकुमार यादव कप्तान के तौर पर मैदान पर आए हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 04, 2026, 07:43 PM IST
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MI vs LSG Live Updates: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की उलटी गिनती आईपीएल में पहले ही शुरु हो चुकी है. लखनऊ की टीम 6 जबकि मुंबई 7 मुकाबले हार चुकी है. मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. लखनऊ की टीम पाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है जबकि मुंबई की टीम 9वें नंबर पर है. एक मुकाबला हारते ही मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. ऐसे में टीम के लिए हर मुकाबला डू और डाई की तरह बना हुआ है. मुकाबले में हार्दिक पांड्या के स्थान पर सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

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04 May 2026
19:10 PM

MI vs LSG Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, अवेश खान, प्रिंस यादव.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रेयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़जनफर, रघु शर्मा.

19:03 PM

MI vs LSG Live Score: रोहित शर्मा की हुई वापसी

लखनऊ और मुंबई के बीच मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल होने वाला है. इस मुकाबले में चोट के चलते बाहर चल रहे रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है.

 

18:54 PM

MI vs LSG Live Score: हार्दिक की जगह सूर्या कर रहे कप्तानी, टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी

मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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