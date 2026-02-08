NZ vs AFG: चेन्नई में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को किया चित, टिम शेफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने उड़ाया गर्दा

NZ vs AFG, T20 World Cup 2026 Live Score: चेन्नई के चेपॉक मैदान पर रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 183 रन का टारगेट रखा. अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नायब ने सबसे ज्यादा 35 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 17.5 ओवर में 183 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया.
NZ vs AFG, T20 World Cup 2026 Live Score: चेन्नई के चेपॉक मैदान पर रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 183 रन का टारगेट रखा. अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नायब ने सबसे ज्यादा 35 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 17.5 ओवर में 183 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया. पारी की शुरुआत करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला. फिलिप्स 25 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए. इस समय कीवी टीम का स्कोर 88 रन था. इसके बाद सेफर्ट ने मार्क चैपमेन के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़े. टिम सेफर्ट चौथे विकेट के रूप में 42 गेंद पर 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए. सेफर्ट की इस पारी ने ही न्यूजीलैंड की जीत का रास्ता खोला. चैपमेन 17 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए. डेरिल मिचेल ने 14 गेंद पर 25 और कप्तान मिशेल सेंटनर ने 8 गेंद पर 17 रन बनाकर टीम का स्कोर 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 183 तक पहुंचाकर टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी.
NZ vs AFG, T20 World Cup 2026 Live Score: चेन्नई में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को किया चित
न्यूजीलैंड की टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 151 रन बना लिए हैं. मार्क चैपमैन (27 रन) और डेरेल मिचेल (12 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. मुजीब उर रहमान ने अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, राशिद खान और मोहम्मद नबी ने 1-1 विकेट हासिल किए हैं.
न्यूजीलैंड की टीम ने 11 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 101 रन बना लिए हैं. टिम शेफर्ट (44 रन) और मार्क चैपमैन (10 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. मुजीब उर रहमान ने अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, राशिद खान ने एक विकेट हासिल किया है.
न्यूजीलैंड की टीम ने 7 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 66 रन बना लिए हैं. टिम शेफर्ट (33 रन) और ग्लेन फिलिप्स (30 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. मुजीब उर रहमान ने अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
NZ vs AFG Live: अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिया 183 रन का टारगेट
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 183 रन का टारगेट रखा. अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नायब ने सबसे ज्यादा 35 गेंद पर 63 रन की पारी खेली.
अफगानिस्तान की टीम ने 16 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 135 रन बना लिए हैं. दरविश रसूली (6 रन) और गुलबदीन नायब (56 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, जैकब डफी ने एक विकेट हासिल किया है.
अफगानिस्तान की टीम ने 14 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 115 रन बना लिए हैं. सेदिकुल्लाह अटल (29 रन) और गुलबदीन नायब (43 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
अफगानिस्तान की टीम ने 13 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 110 रन बना लिए हैं. सेदिकुल्लाह अटल (27 रन) और गुलबदीन नायब (40 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
अफगानिस्तान की टीम ने 12 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 92 रन बना लिए हैं. सेदिकुल्लाह अटल (20 रन) और गुलबदीन नायब (29 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
अफगानिस्तान की टीम ने 11 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 84 रन बना लिए हैं. सेदिकुल्लाह अटल (16 रन) और गुलबदीन नायब (25 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
अफगानिस्तान की टीम ने 8 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 52 रन बना लिए हैं. सेदिकुल्लाह अटल (4 रन) और गुलबदीन नायब (7 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
अफगानिस्तान की टीम ने पावर-प्ले तक 2 विकेट गंवाकर 44 रन बना लिए हैं. गुलबदीन नायब (4 रन) और सेदिकुल्लाह अटल (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. लॉकी फर्ग्यूसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक 2 विकेट हासिल किए हैं.
न्यूजीलैंड: फिन एलेन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशाम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी.
NZ vs AFG, T20 World Cup 2026 Live Score: अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता टॉस
अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी मैच में रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीम इस मुकाबले में तीन तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनरों के साथ उतरी हैं.