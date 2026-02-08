NZ vs AFG: चेन्नई में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को किया चित, टिम शेफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने उड़ाया गर्दा

NZ vs AFG, T20 World Cup 2026 Live Score: चेन्नई के चेपॉक मैदान पर रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 183 रन का टारगेट रखा. अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नायब ने सबसे ज्यादा 35 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 17.5 ओवर में 183 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया. पारी की शुरुआत करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला. फिलिप्स 25 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए. इस समय कीवी टीम का स्कोर 88 रन था. इसके बाद सेफर्ट ने मार्क चैपमेन के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़े. टिम सेफर्ट चौथे विकेट के रूप में 42 गेंद पर 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए. सेफर्ट की इस पारी ने ही न्यूजीलैंड की जीत का रास्ता खोला. चैपमेन 17 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए. डेरिल मिचेल ने 14 गेंद पर 25 और कप्तान मिशेल सेंटनर ने 8 गेंद पर 17 रन बनाकर टीम का स्कोर 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 183 तक पहुंचाकर टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी.

