Pakistan vs Namibia Match Today Live: करो या मरो के मैच में उतरेगा पाकिस्तान, कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसा न हो जाए हाल

Pakistan and Namibia Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 35वें मैच में पाकिस्तान का सामना नामीबिया से होगा. दोनों टीमें बुधवार (18 फरवरी) को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान के लिए यह करो या मरो वाला मैच है. उसे अगर सुपर-8 में पहुंचना है तो हर हाल में नामीबिया को हराना होगा. अगर मैच बारिश के कारण रद्द भी होता है तो पाकिस्तान 4 मैचों में 5 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ जाएगा. मैच हारने की स्थिति में उसे वापस घर लौटना होगा. नामीबिया की बात करें तो वह पहले ही 3 मैचों में तीन हार के साथ बाहर हो चुका है. उसके लिए यह मैच औपचारिकता है. वह जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा होना चाहेगा.
सलमान अली आगा की टीम पहले मैच में नीदरलैंड और दूसरे मैच में अमेरिका से जीती थी. इसके बाद तीसरे मुकाबले में उसे भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब एक और हार से उसकी ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थिति हो जाएगी. कंगारू टीम जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हारकर सुपर-8 से बाहर हो चुकी है. ग्रुप ए में पहले स्थान पर भारत और दूसरे स्थान पर अमेरिका है. पाकिस्तान अगर नामीबिया के खिलाफ हारता है तो अमेरिका 4 मैचों में 4 अंक के साथ सुपर-8 में पहुंच जाएगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे.
नामीबिया: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हींगो, मालन क्रूगर, एलेक्जेंडर वोल्शेंक, जैक ब्रासेल, जान बाल्ट.
Pakistan vs Namibia Weather Update Live: अगर बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो क्या होगा?
अगर पाकिस्तान बनाम नामीबिया का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो पाकिस्तान के पॉइंट्स 5 हो जाएंगे. बारिश की वजह से रद्द हुए मैच में दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ग्रुप A की स्टैंडिंग में नंबर 2 पर पहुंच जाएगा और रनर-अप के तौर पर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा. USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया बाहर हो जाएंगे. अमेरिका को अगले राउंड में जाने के लिए पाकिस्तान को हर हाल में नामीबिया से हारना होगा.
Pakistan vs Namibia Weather Update: ग्रुप ए का हाल
अभी ग्रुप A की स्टैंडिंग में भारत 3 मैचों में 3 जीत और 6 पॉइंट्स के साथ आराम से टॉप पर है. बाकी नतीजे कुछ भी हों, भारत ग्रुप विनर के तौर पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयार है. भारत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसने 4 मैचों में 2 जीत और 0.788 के नेट रन रेट के साथ. पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया स्टैंडिंग में 4, 2 और 0 पॉइंट्स के साथ अगले नंबर पर हैं. हालांकि, USA की तुलना में पाकिस्तान का नेट रन रेट काफी कम है, जो नेगेटिव 0.403 है.
"Pakistan vs Namibia Match Today Live: सलमान अली की टीम पर दबाव
रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में भारत से 61 रन से मिली हार ने पाकिस्तान के कैंपेन को खतरे में डाल दिया है. अब सलमान अली आगा की टीम पर नामीबिया के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में बाहर होने का दबाव है. मैच का समीकरण आसान है: जीतने वाली टीम सुपर 8 में चली जाएगी जबकि हारने वाली टीम का सफर आज खत्म हो जाएगा. लेकिन क्या होगा अगर मौसम खराब हो जाए और बारिश मैच को धो दे?